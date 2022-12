Gyenge Zsolt: a kisüzemi sörfőzdék fele nem éri meg a tavaszt

A sörfőzés kifejezetten energiaigényes folyamat, a rezsiárak emelkedése pedig komoly gondot okoz. Az összes alapanyag drágult, a maláta ára például megduplázódott. A főzdék a költségnövekedésnek csak egy részét tudják az áraikban érvényesíteni, mert akkora emelésre lenne szükségük, amit nem bírnának el a fogyasztók.

"Biztos vagyok abban, hogy 50-60 százalékos áremelésre szükség lesz, de 20-25 százaléknál többet nem fog tudni senki emelni" – mondta el az InfoRádióban Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Országos Egyesületének elnöke.

Egyre több kisüzemi főzde húzza le a rolót:

Magyarországon egy éve száz volt, de ma már csak nyolcvan működik.

Az elmúlt hetekben is öt főzde hagyott fel tevékenységével. Gyenge Zsolt szerint a még talpon lévő üzemek fele nem fogja megérni a tavaszt, mert több helynek most fog lejárni a hosszú távú energiaszerződése, és több étterem is kénytelen volt bezárni. "Még ha ki is bírják december végéig, januártól sokan nem fognak kinyitni" – tette hozzá.

Magyarországon tavaly 6,3 millió hektoliter sör fogyott, aminek három százalékát a klasszikus kisüzemi főzdékben állították elő. A válság és a kézműves gyártók megfogyatkozása miatt várhatóan egyre több fogyasztó választja majd a nagy sörgyártók termékeit.

Nyitókép: Getty Images/Grant Faint