Baranyi Krisztina Fudan-népszavazását hárman is megtámadták a bíróságon

Bíróságra került a tervezett Fudan-beruházást blokkolni kívánó ferencvárosi helyi népszavazás ügye. A kormány által tervezett Fudan-beruházást megakasztani kívánó kerületi szintű, ferencvárosi népszavazást többen is megakadályoznák – írja a hvg.hu.

A helyi népszavazási kezdeményezések ügyében fellebbviteli fórumként illetékes Fővárosi Törvényszék közölte: az ügyben a helyi választási bizottság által hozott két döntés ellen négy felülvizsgálati kérelem érkezett hozzájuk.

Korábban az Infostart is beszámolt arról, hogy Baranyi Krisztina polgármester két népszavazásra javasolt kérdést is benyújtott szeptember végén.

Az első kérdésben azt firtatnák, hogy mit szólnának a kerületben élők ahhoz, ha a kollégiumokat is tartalmazó Déli Városkapu fejlesztés a nemzetközi pályázaton díjnyertes tervtől eltérő funkcióval és módon valósulna meg.

A másodikban arra kérdeznének rá: egyetértenek-e azzal, hogy Ferencváros önkormányzata egyetlen saját tulajdonában lévő ingatlant sem adna át a Fudan Egyetem megépítésére?

A választási bizottság csak a második kérdést engedte át, az első kérdést nem hitelesítette. A Fővárosi Törvényszék azt nyilatkozta, hogy a jóváhagyott kérdésre hárman adtak be felülvizsgálati kérelmet, de a nevüket személyiségi jogi okok miatt nem közölhetik. A legelső kérelem november 14-én érkezett, és mivel a törvény szerint harminc nap van az elbírálásra, egyikről sem hoztak még döntést.

A negyedik, Baranyi Krisztina által benyújtott kérelemről sem döntött még a bíróság, ami a másik népszavazási kérdésre vonatkozott.

A polgármester amiatt támadta a döntést, mert azt a kérdést nem engedte át a helyi választási bizottság.

A kínai Fudan Egyetem kampuszának kiszemelt fővárosi kerület polgármestere azért próbálja helyi népszavazással útját állni a beruházásnak, mert az Alkotmánybíróság májusban elkaszálta az ezt célzó országos referendumot, a fővárosi népszavazás mögül pedig kihátrált a Demokratikus Koalíció és a budapesti városvezetés is. Akkor úgy tűnt, nem lesz népszavazás, de a kerületi szinten mégis javaslatot tett a polgármester.

Baranyi Krisztina úgy vélte: „Az Orbán-kormány Oroszországtól most aligha számíthat pénzre, de Kínától talán vehet fel hitelt, a Budapest-Belgrád vasútvonal is kínai hitelből épül, a hitellehetőségért cserébe pedig leporolhatják a Fudan-terveket.” A konfliktusos beruházás Nagy port kavart Magyarországon az Orbán-kormány bejelentése, miszerint Budapesten nyit campust a kínai Fudan Egyetem. Az egyetem - amely okiratában deklarálta a kínai kommunista párt szolgálatát - a tervezett Diákváros területén kapna helyet, de nem csak ez okozott felháborodást, hanem a beruházás több mint ötszáz milliárd forintos költsége is.

Mint korábban írtuk, a Fudan Egyetem budapesti kampusz alapítványnak új operatív vezetője lett. A tavaly nyár óta működő Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány feladata az azonos nevű egyetem fenntartása, azonban a kínai intézmény még konkrét tervek szintjén sem létezik.

A hvg.hu azt írta, ennek dacára az alapítvány tavaly nyár óta működik, van kuratóriuma, van elnöke, sőt a többi hasonló, érdemi munkát is végző egyetemi alapítványtól eltérően itt a feladathiány életre hívott egy főigazgatói pozíciót is.

