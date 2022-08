Nem lesz budapesti népszavazás a Fudanról

Kihátrált a Fudan-népszavazás mögül a főváros, holott Karácsony Gergely az Alkotmánybíróság (Ab) májusi döntése után még azt mondta, nekik most az a dolguk, hogy megtalálják a módját, hogy legalább a budapestiek elmondhassák a véleményüket a Fudan Egyetem, illetve az álláskeresési járadék ügyében – írja a Népszava felidézve, hogy a kínai egyetemről szóló kérdés egyike volt annak az ötnek, amelyről a főpolgármester korábban népszavazás keretében kérte volna ki a választók véleményét.

Az Alkotmánybíróság az országgyűlési választások után nem sokkal döntött úgy, hogy nem lehet országos népszavazást kiírni a kormány által erőltetett kínai Fudan Egyetem ügyében, mivel az nemzetközi szerződést érintene. Mint kiderült, ez a nemzetközi szerződés mindössze arról szól, hogy a Fudannak van egy másoddiplomás képzése a Corvinus Egyetemen. A döntést követően a főpolgármester kemény szavakkal bírálta az Ab-t, mondván az mára „zugügyvédi mentalitású pártkatonák gyülekezőhelye lett”.

Hasonlóképpen gondolta Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere is, aki a kezdetektől társa volt Karácsony Gergelynek a Fudan-ellenes harcban. Sőt időnként előtte is járt, jegyzi meg a lap. Júniusban az ATV-ben arról beszélt, hogy a fővárossal egy napon tartanának helyi népszavazást Budapesten és Ferencvárosban, amelyen a kínai egyetem építése mellett más kényes kérdésekről, például a dugódíjról is megkérdeznék az embereket.

A fővárosban azonban a korábbi ígéret ellenére sem lesz népszavazás a Fudanról. „Nagyon homályos válaszokat kapok az erre vonatkozó kérdéseimre. A legőszintébbnek az a verzió tűnik, miszerint

a Fővárosi Közgyűlésen sem menne át a kezdeményezés, mivel a Demokratikus Koalíció nem támogatná”

– fogalmazott Baranyi Krisztina a lap érdeklődésére.

A DK nem reagált a Népszava megkeresésére, míg a főváros „meglehetősen semmitmondóan” azt válaszolta, hogy „a főváros továbbra sem szeretné, hogy Budapesten kínai kémegyetem létesüljön. Az erről szóló népszavazást is a főpolgármester kezdeményezte, és az aláírások össze is gyűltek. Az viszont egyértelmű, hogy a kormányzat nem akarja, hogy ebben a kérdésben az emberek döntsenek”. Ám arra, hogy valóban a Demokratikus Koalíció miatt vagy más okból hátrálnak ki a népszavazásból, nem írtak semmit.

