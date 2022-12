Gyásznappal tiltakoztak a budai Arany János gimnázium tanárai

Az idő rövidsége miatt nem volt lehetőség a sztrájkra, viszont mindenképp szerették volna mihamarabb kifejezni a szolidaritásukat az elbocsátott kollégák felé – így indokolta Varga Betti azt, hogy gyásznapot tartottak a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai pénteken.

A magyar szakos tanár hozzátette: olyan akciót szerettek volna, ami jelképesen is kifejezi azt, hogy mit jelent a szaktanárok elbocsátása akkor, amikor az iskolák égre-földre keresik a pozíciók betöltésére alkalmas dolgozókat, és így is folyamatosan vannak betöltetlen szakos álláshelyek. Ebben a helyzetben minden egyes szaktanár elbocsátása a "pazarlással" egyenértékű – emelte ki Varga Betti. Aki attól tart, lassan teljesen kiüresedik a közoktatás, vagyis már csak gyerekfelügyelet lesz az iskolákban.

A pénteki akciót illetően ismertette: a tanárok részt vettek ugyan az órarend szerinti foglakozásokon, de azokon nem kerültek szóba szaktárgyi kérdések. De azért nevelői munka zajlott – jegyezte meg a pedagógus –, hiszen olyan témákról beszélgettek a gyerekekkel, mint például hogy miért fontos a felkészült tanár egy órán. Hangsúlyozta:

a diákoknak nem maradt el órája, volt felügyelet, a tanítás nem bénult le.

Varga Betti megjegyezte, a tanítás egyébként nem kizárólag a tananyag leadásából áll, nemcsak az oktatást jelenti, hanem a nevelést is.

A tiltakozáshoz a 72 fős tantestületből 47 pedagógus csatlakozott.

A pénteki gyásznap egy egyszeri alkalom volt, a jövő héten már sztrájkra készülnek, és miután már ma is voltak olyan kollégáik, akik polgári engedetlenséget vállaltak, valószínűleg ilyenekre is sor kerülhet még. Meglátása szerint a diákok pontosan látják, hogy milyen fluktuáció zajlik az intézményekben tanév közben is. Aggódnak a tanáraikért, ezért nagyon támogatóak, ahogyan a szülők részéről is ez érezhető.

Varga Betti azt is közölte, kisgyerekes szülőként nem a retorzióktól tart, hanem attól, hogy nem fog javulni a közoktatás helyzete.

