Navracsics Tibor: az EB megállapítása egyértelműen kizárja a forrásvesztést

"Az Európai Bizottság hivatalosan nem közölte velünk a készülő javaslatát, de összességében azt tudjuk, hogy tartható az eredeti menetrend, és december 31-ig megköthetjük azokat a megállapodásokat, amelyek révén az európai uniós forrásokhoz hozzáférhetünk" – mondta Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter.

Az EB által kért 17 vállalást teljesítette Magyarország, az igazságszolgáltatásra vagyis az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal közötti hatáskörök módosításra vonatkozó uniós eljárás teljesítési határidje pedig 2023 március 31., vagyis tartják az előzetesen meghatározott ütemtervet.

A tudósításokból elmondása szerint azt látják, most első alkalommal készül kimondani a bizottság, hogy mind a kohéziós pénzek tekintetében, mind pedig az újjáépítési alap tekintetében meg tudnak állapodni a magyar kormánnyal. "Jó esélyünk van arra, hogy december folyamán aláírjuk a partnerségi megállapodást, elfogadtassuk az operatív programokat, illetve az újjáépítési alappal kapcsolatos magyar nemzeti tervet elfogadja a Tanács" – jelentette ki.

A miniszter szerint

ez megadja a reményt, hogy 2023-ban – amennyiben tovább tudunk haladni a vállalásaink teljesítésével – ténylegesen hozzáférhetünk az uniós forrásokhoz.

Navracsics Tibor elmondta: jó hír a bizottságnak ez a javaslata, hiszen az, hogy nyíltan kimondják és megállapítják, hogy az újjáépítési alaphoz és a kohéziós pénzekhez is hozzáférhetünk és ezeket a megállapodásokat megköthessük, az "számukra egyértelműen kizárja a forrásvesztést".

Ugyanakkor a sajtóhírek szerint jelentős forrást felfüggesztene az bizottság. A miniszter azt mondta, ebből a szempontból megvárnák a hivatalos álláspontot, de csupán felfüggesztésről van szó. Tehát nem esünk el ettől a pénztől, hanem a teljesítések arányában részesülhetünk majd belőle. Megjegyezte: amikor a vállalásainkat megtettük, akkor ehhez a teljesítés menetrendjét is hozzárendeltük, és ezt a bizottság is jóváhagyta.

"Az Európai Bizottság pontosan tudja, hogy a mostani határidőig, tehát november 24-ig nem tudunk mindent teljesíteni,

hiszen vannak olyan jogalkotási feladatok – adott esetben intézményépítési feladatok, hogy csak az antikorrupciós munkacsoporra utaljak most – amik egész egyszerűen idő hiányában nem tudtak létrejönni" – fogalmazott.

Szerinte a bizottság azt is láthatja, hogy a jövőben a kormány a vállalt határidőkre teljesíteni fogja a vállalásait.

"Mi azzal számolunk, hogy 2023-ban már részesülhetünk az európai uniós forrásokból" – tette hozzá. Gulyás Gergely: pénzt csak egy esetben veszítene Magyarország Az eseményen a Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt hangsúlyozta, hogy pénzt nem veszít Magyarország, mert csak abban az esetben veszítene, ha idén nem írnák alá az EB-vel a partnerségi megállapodást. Gulyás Gergely kifejtette, amennyiben a hírekben szereplő döntés születik, akkor is beérkezik a 7 éves uniós költségvetésből időarányosan Magyarországnak a jövő évben járó 7 milliárd eurónyi uniós támogatás. A kifizetés késlekedése csak akkor következne be, ha 2024-ben is fennmaradna a források kifizetésének felfüggesztése. (MTI)

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó