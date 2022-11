Uniós pénzek - Navracsics Tibor máshogy tudja

Navracsics Tibor a Versenyképességi Operatív Programok 16. nemzetközi konferenciáján közölte, szerda óta, újságíróknak köszönhetően, tudni vélik, hogy az Európai Bizottság állást foglalt a fél éve tartó "nagyon intenzív tárgyalás sorozatunkról, illetve azokról a vállalásokról, amelyeket mi tettünk és időarányosan teljesítettünk".

A miniszter szerint az újságírók által tolmácsolt bizottsági álláspont megerősíti azt a perspektívát, amit "júniusban felvázoltunk", amely szerint az év végéig szülessenek meg azok a megállapodások, amelyek lehetővé teszik, hogy az uniós forrásokhoz, egyrészt a helyreállítási alaphoz, másrészt a kohéziós pénzekhez Magyarország hozzáférjen a következő évben.

Ez Magyarország és az Európai Bizottság számára is jó hír, mert mint a mostani konferencia is bizonyítja, Magyarország lojális, hasznos és jó felhasználója az uniós forrásoknak, jól hasznosulnak az európai adófizetők ide befektetett pénzei - jelentette ki Navracsics Tibor.

Mint arról szerdán beszámoltunk, a német Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülése a Bloombergen keresztül végigfutott a sajtón, azt kilátásba helyezve, hogy az Európai Bizottság Tanácsnak küldendő javaslata a 7,5 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrás felfüggesztése lesz. Sőt, azt írták, Ursula von der Leyen erről már tájékoztatta is az európai parlamenti frakcióvezetőket.

Az Infostart ugyanakkor egy kimerítő összeállításban emlékeztetett: az ügy még nem tart ott, hogy bármiféle döntés lehessen: szerdán az Európai Bizottság nem is ülésezett, a héten kedden tartott kollégiumi ülésükön pedig a dosszié formálisan nem volt napirenden, azaz leghamarabb jövő szerdán dőlhet csak ténylegesen el bármi végleg és hivatalosan. További részletek alábbi cikkünkben.

A miniszter a nemzetközi konferencián kiemelte, az európai gazdaságok közül az egyik legdinamikusabban a magyar gazdaság fejlődik. Az itteni kis- és közepes vállalkozások (kkv) a most lezáruló GINOP-nak és a kormány reményei szerint megnyíló GINOP Plusznak is elsődleges címzettjei, és bíznak abban, hogy a közeljövőben már robusztus motorjává válnak az európai gazdaságnak. Mindez Magyarország számára gazdasági, versenyképességi és társadalmi szempontból is fontos - közölte.

Rámutatott, hogy ha a magyar gazdaság jól teljesít, akkor ez az Európai Unió egész gazdaságának segítség, illetve, hogy a magyar kkv-k versenyképessége nemcsak Magyarország, hanem az EU gazdaságának is érdeke.

Navracsics Tibor kitért az Európai Bizottság 8. kohéziós jelentésére, amely kimutatta, hogy az unióban javult a kohézió, összetartóbbá váltak az uniós társadalmak, ez azonban jórészt a közép-európai társadalmak felzárkózásának köszönhető. Ennek alapján az EU kohéziójának egyik legfontosabb hajtóereje a közép-európai tagállamok felzárkózása - tette hozzá a miniszter.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó