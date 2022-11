Párbeszéd: ne lehessen elbocsátás a gyármentő programban részt vevő cégeknél!

A Párbeszéd azt javasolja, hogy ne lehessen elbocsátani dolgozókat a gyármentő programban részt vevő cégeknél.

Szabó Zsolt, a párt önkormányzatokért felelős elnökségi tagja, Dunaújváros alpolgármestere szombaton a Párbeszéd Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta, a támogatást elnyerő cégek a program indulásának évében bármennyi embert elbocsáthatnak, és a fenntartási időszakban is lehetőségük van tízszázalékos létszámcsökkentésre.

A Párbeszéd ezért azt javasolja, hogy a munkahelyek megtartása már a beruházási idő alatt is kötelező legyen, és azután se lehessen csoportos létszámleépítést végrehajtani - tette hozzá.

A javaslat szerint ha egy támogatott vállalat ezt megszegné, vissza kellene fizetnie a teljes támogatási összeget.

A politikus közölte: a párt követeli a szakszervezetek bevonását a gyármentő programba, ami azt jelenti, hogy a részt vevő vállalatoknál kötelező legyen rendszeresen egyeztetni a szakszervezetekkel, folyamatos, érdemi párbeszédet folytatni a munkavállalók helyzetéről.

Megjegyezte: a gyármentő elnevezés félrevezető, mert nem munkahelyvédő vagy bértámogatási programot, hanem egy energiahatékonysági és energiakapacitás-bővítésről szóló támogatást jelent.

"Ez a program megint nem a magyar emberekről, munkavállalókról szól, hanem arról, hogy az Orbán-rendszer csókosai újra közpénzhez jussanak" - mondta.

Szabó Zsolt úgy fogalmazott: "az orbáni nyomor Magyarországán" mindennél nagyobb szükség van arra, hogy az önkormányzatok segíteni tudják a településeken élőket. Ezért azt is javasolják, hogy az önkormányzatok a vállalatokéhoz hasonló feltételekkel kapjanak támogatást hasonló célokra.

Kitért arra is, hogy a párt határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek arról, hogy minden magyar család kapjon rezsiutalványt, és a családok is vehessenek igénybe energiahatékonysági támogatásokat.

Nyitókép: MTI/Vajda János