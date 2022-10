További termékekre is kiterjesztik az árstopokat - a nap hírei

További termékekre is kiterjesztik az árstopokat – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta: a cél az egyszámjegyű infláció, úgy vélte, ha nem lennének a szankciók, az áremelkedés mértéke legalább a felére csökkenne. Hozzátette: a cégeknek a magas energiaárak miatt romlik a versenyképessége, ami végső soron elbocsátásokhoz vezet. A gazdaságpolitika minden elemében van ma teendője a kormánynak. Beszélt arról is: a háborúnak csak úgy lehet véget vetni, ha békét kötnek a szemben álló felek.

A kormány 103 milliárd forintot fordít a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, ez 50 százalékos támogatási intenzitást jelent az érintett cégek számára - közölte az energetikáért felelős államtitkár. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. rendezvényén Steiner Attila elmondta: eredetileg ezt a támogatási programot a helyreállítási alap uniós forrásaiból akarták finanszírozni, de mivel elhúzódnak a tárgyalások Brüsszellel a kormány úgy döntött, hogy ezt előfinanszírozza.

Petícióban sürgetik a napelemes beruházásokat korlátozó intézkedések enyhítését szakmai szervezetek. A szervezetek azt kérik, hogy ahol a hálózat és transzformátorkörzet műszakilag alkalmas a csatlakozásra, ne tiltsák meg a visszatáplálást a háztartási méretű napelemes rendszerekből.

Melegebb lehet egyes állami intézményekben 18 foknál. A Magyar Közlönyben most megjelent rendelet módosítja az egyes intézmények veszélyhelyzeti működését. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt új szabály mentességet ad néhány intézménynek a 18 fokos szabály alól. A hőmérséklet-korlátozás nem érvényes olyan sportlétesítményekre, ahol az országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján 18 foknál magasabb hőmérséklet biztosítása szükséges.

A lakossági és vállalati hitelezési aktivitás visszaesésének veszélyeire figyelmeztet a Magyar Bankszövetség. A szervezet közleményében kifogásolta a kamatstop általános kiterjesztését a kis- és középvállalkozások hiteleire. A szövetség figyelmeztet, hogy a banki terhek magas szintje és a szerződéses viszonyokba történő utólagos beavatkozás okozta bizonytalanság mostanra elérte a kritikus szintet.

Érvényes az Integritás Hatóság elnöki és elnökhelyettesi tisztségeire kiírt pályázat - közölte az Állami Számvevőszék elnöke. Windisch László közleményében felidézte: az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvény létrehozza az Integritás Hatóságot. A hatóság elnökét és elnökhelyetteseit az ÁSZ elnöke javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, első alkalommal legkésőbb 2022. november 4-ig.

Magyarország az áremelkedésekkel járó megélhetési válságból csak az európai támogatások segítségével tud kilábalni – írta a főpolgármester a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely kezdeményezésére az Európai Bizottság és 17 ország nagykövetei és képviselői a Városházán tárgyaltak az uniós forrásokról. A főpolgármester azt írta: a kormánynak a jogállami normákat kell betartania szigorú korrupcióellenes intézkedések bevezetésével, az Európai Uniónak pedig az önkormányzatok szerepét érdemes erősítenie.

A Magyar Posta ideiglenesen bezár 366 hivatalt és elküldi 300 munkavállalóját. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében a Magyar Posta 210 településen november 11-e után szünetelteti a hivatalok működését, az ezeknél érintett 740 dolgozó nem veszti el a munkáját, mindegyüket más postahelyekre irányítják át. A változás nem érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem.

Veszélyes buszokat vont ki a forgalomból a Fővárosi Kormányhivatal. A BKV-nál tartott műszaki és forgalombiztonsági ellenőrzésen a vizsgált járművek több mint felénél hibát találtak a kormányhivatal szakemberei. Közölték: négy autóbuszt azonnal kitiltottak a forgalomból, további kilenc jármű esetében pedig azonnali javítást és műszaki szemlét rendeltek el. Elsősorban rosszul működő féket, erőteljes olajfolyást és nem megfelelő károsanyag-kibocsátást is találtak a hibák között.

Meghosszabbított határidővel vehetők igénybe az utazási kedvezmények a lejáró diákigazolványokkal - közölte az Oktatási Hivatal. A közlekedési szolgáltatók november 30-ig elfogadják a köznevelésben a 2021/2022-es tanév érvényesítő matricájával, a felsőoktatásban pedig a tavalyi tanév II. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat.

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az órákat hajnali háromról két órára kell átállítani. Az átállás néhány belföldi és nemzetközi vonatot, valamint éjszakai buszjáratot is érint.

A 250 éves tatai fekvő platán lett az Év fája idén. A tatai Angolkertben, a Cseke-tó partján található fa a földfelszínnel párhuzamosan növekedett, így szinte hidat képez a Cseke-tó vízfelszíne felett.