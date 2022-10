A szemétszállítók megfigyelői is jól járhatnak

Az FKF Zrt.-nél a fizetésemelések elmaradása mellett nagy botrányt okozott az is, hogy egyes munkavállalók azt a megbízást kapták, figyeljék meg a szemétszállítókat, miként végzik a munkájukat. A Magyar Nemzet információi szerint most ezek a dolgozók is megkapják az egyszeri pluszjuttatást a Karácsony Gergely-féle fővárosi vezetés döntése értelmében.

A lap megjegyzi, a múlt heti sztrájk alkalmával a szemétszállítók többek között azt is sérelmezték, hogy a Hulladékgazdálkodási Divízió az övékénél magasabb bérezéssel vett fel olyan, jórészt nyugállományú rendőröket ellenőrnek, akik személyautóval követik a szemétszállító autót, és azt figyelik, kapnak-e kenőpénzt a hulladékszállítók, és be van-e jelentve az a kuka, amelyet kiürítenek.

Ismeretes, múlt héten csütörtök este állapodott meg a Budapesti Közművek és a munkavállalók képviselete a fővárosi hulladékszállítási közszolgáltatás újraindulásáról, miután előtte három napig nem szállították el a szemetet a fővárosban. A lap – belső információkra hivatkozva – azt írja, hogy rosszul érinti a fővárosi szemétszállítókat, hogy azt a többletforrást, amiért csak ők sztrájkoltak, a fővárosi cégeknél is megkapják a dolgozók.

Úgy tudni, hamarosan elkezdődnek a 2023. évi bértárgyalások, és ha ebben nem lesz eredmény, januártól leállhatnak a munkával. Azt szeretnék ugyanis, hogy ne csak egyszeri juttatást kapjanak, hanem radikálisan emeljék meg a bérüket.

