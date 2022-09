Büntetőfékezett a 30-as busz előtt, a bíróság nem kegyelmezett neki, cikkünkben videó

Az autós még 2018. augusztus 6-án egy közlekedési konfliktus után bevágott a IV. kerületi Megyeri úton közlekedő 30-as autóbusz elé, majd indokolatlanul fékezett. A két jármű összeütközött, amely miatt az autóbusz utasai közül többen megsérültek.

Az elsőfokú bíróság közúti veszélyeztetés és rongálás bűntettében, valamint rongálás vétségében mondta ki bűnösnek a férfit. A járművezetéstől is eltiltották ráadásul 300 ezer forintot is fizethet.

Enyhítő körülmény volt, hogy az illető egy kiskorú gyermek eltartásáról is gondoskodik. Súlyosbító körülményként értékelt viszont, hogy

több ember életét és testi épségét tette ki közvetlen veszélynek.

Hasonló eset játszódott le 2018 tavaszán a III. kerületben is. Erről videó is készült. Itt a 34-es buszt akarta valaki "móresre tanítani". Ez ellen az autós ellen is vádat emelt az ügyészség.

