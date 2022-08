Most szállnak el a parkolási árak Budapesten

Mint az Index.hu a Forbes áttekintésére hivatkozva írja, a fővárosi közgyűlés módosította a budapesti parkolási rendeletet, amelyekben tisztul is a kép, mivel egységesebbek lesznek a zónák, de felhők is jönnek, mivel az új helyzet tarifaemeléssel is jár.

Az új felállás 27 körzet helyett négy nagyobb parkolási zónára osztja Budapestet, a belső részeken 15-90, a külsőkön 15-100 százalékos lesz a drágulás.

Budapest belvárosában este 10-ig lesz fizetős a várakozás, a B és C zónákban este 8-ig, a D-ben 6-ig.

A 4 zóna:

A: 600 forint óránként

B: 450

C: 300

D: 200

Nyitókép: Telex.hu