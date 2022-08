Ezért nem adja vissza parlamenti mandátumát Jakab Péter

Ezt annek ellenére tette, hogy utódja, a párt új elnöke, Gyöngyösi Márton is a mandátum visszaadására szólította fel. Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki elnöke ezután felemlegette, hogy amikor két éve Sneider Tamás és Varga-Damm Andrea hagyta ott a Jobbikot, az akkori pártelnök, Jakab Péter nemtetszését fejezte ki azért, mert mindkét politikus megtartotta parlamenti mandátumát.

Az exelnök akkor nyilatkozata szerint aki a pártból való kilépése után nem adja vissza a mandátumát, az a harcostársait nem becsüli, őket nem engedi lehetőséghez jutni.

Minderről megkérdezte a politikust a Telex. Jakab azt válaszolta, hogy

ő nem a Jobbik listájáról, hanem a közös ellenzéki listáról szerzett mandátumot, minden ellenzéki szavazó jóvoltából.

Majd hozzátette, hogy most egy olyan Jobbik-elnökség kéri vissza tőle a mandátumot, amely "a saját elnökét a tagsággal is szembemenve megpuccsolta, kiszolgálva ezzel a Fidesz érdekeit. Ha ezek után visszaadom a mandátumomat, az két dolgot eredményezne: a Fidesz erősödését, a valódi ellenzék gyengülését".

Az utóbbi hetek ismét forró helyzeteket hoztak a pártban. Jakab Péter lemondott az elnökségről és a frakció vezetéséről is, most pedig a pártból is kilép. Közben élesen bírálta a párt új vezetését, majd látványosan elkezdte építeni "A Nép Pártján" elnevezésű oldalát. Egyes lapértesülések szerint az ilyen nevű mozgalom (vagy párt) bejelentése augusztus 20-a környékére tehető.

