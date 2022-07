Pusztító erdőtüzek miatt küzdenek a tűzoltók

Figyelmeztetés: egy eldobott kólásüveg is erdőtüzet okozhat

Még egy égő cigarettacsikk sem kell ahhoz feltétlenül, hogy egy egész erdő lángra kapjon. Egy eldobott kólásüveg például a nap sugarait összegyűjtve képes lángra gyújtani a rendkívül száraz avart – mondta az InfoRádióban Jambrik Rudolf nyugalmazott tűzoltóezredes.

A szakértő szerint a tűz leggyorsabban a fenyőerdőkben terjed, a tűlevélzet ugyanis folyamatosan pótolja a fa alatt az avart, ami kiszárad és rettenetesen gyúlékony lesz. A fenyőgyanta gőze képes egy pillanat alatt belobbantani egy fenyőfát, onnantól kezdve pedig a környezetében lévő fák "egyre nagyobb és nagyobb" területen, néha "robbanásszerűen" képesek égni.

Jambrik Rudolf szerint az erdőtüzek eloltása a tűzoltók egyik legnehezebb és legveszélyesebb feladata. A negyven tonnás tűzoltóautókkal hagyományos módon rendkívül nehéz megközelíteni az égő erdőt, hiszen némely helyre még gyalogosan is nehéz bejutni. A szakértő szerint nagyon hosszú vezetékeket kell szerelni, hogy az oltóanyag eljusson oda, ahol szükség van rá. Mindemellett sokáig kell őrizni az eloltott állapotot, hiszen

"a vegetációba beégett parázs egy kisebb szél hatására is bármikor újra feltámadhat, és hiába oltottuk el ma, holnap ugyanúgy égni fog."

A tűz megállításának egyfajta módszere a fák kivágása a terjedés irányába. Kaliforniában szokás komoly munkagépekkel kidönteni a fákat, ami egyben utat is épít a tűzoltóautóknak. A szakértő szerint ez a megoldás a fenyőerdőnél nagyon kritikus, hiszen a lassú mozgású járműveket, a gépeket, a kezelőket is védeni kell, emellett a tűzoltó és a gépkezelő is veszélyben van.

A hagyományos módszer az aljnövényzetnél a szikracsapóval történő eloltás és locsolás. Nagyobb kiterjedésű, hatékony módszer a légi tűzoltás, mely során olyan anyagot juttatnak ki a repülő eszközökről az erdő szélére, ami meggátolja a tűz a terjedését, vagy vizet bocsátanak az égő területre, és az azt övező határvidékre – magyarázta Jambrik Rudolf.

A katasztrófavédelem közlése szerint a hűség és a szárazság miatt naponta átlagosan száz tűz keletkezik, és a leégett terület nagysága már most tízszerese a tavalyinak.

Nyitókép: MTI/AP/Service Communication-Protocole SDIS 33