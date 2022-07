Lezárták az Erzsébet hidat a kata megváltoztatása miatt tüntetők - a nap hírei

Lezárták az Erzsébet-hidat a kata megváltoztatása miatt tüntetők Budapesten. Azután, hogy a parlament kedden előzetes egyeztetés nélkül módosította az adónem szabályozását, csütörtök délutánra a Kétfarkú Kutyapárt és civilek is újabb hídlezárást hirdettek. A Kutyapárt délutánra szervezett gyülekezőt az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, majd először csak a buszsávot foglalták el a demonstrálók, később - nem törődve a rendőrök figyelmeztetésével - teljesen lezárták az Erzsébet híd forgalmát. Kovács Gergő, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke bejelentette, hogy mostantól minden este a demonstrálóké a híd. A tüntetésen megjelent Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje is, aki rövid beszédben azt mondta: a Fidesznek csak 100 nap kellett, hogy bizonyítsa, minden kampánybeli állítása hazugság volt.

Biztosítja az ország energiaellátásához szükséges forrásokat a költségvetés – írta Facebook oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta: a további gázkészletek beszerzésének nincs költségvetési akadálya. A kormány számításai szerint a fűtési szezon kezdete előtt még 700 millió köbméter vásárlása lehetséges. A kormány szerdán energia-veszélyhelyzetet hirdetett és 7 pontos intézkedési tervet fogadott el. Ennek részeként további gázbeszerzésekkel bízta meg a külgazdasági és külügyminisztert.

Harmadával nőtt az üzemanyagfogyasztás az első félévben. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint 28,7 százalékkal több motorbenzin és 35,1 százalékkal több gázolaj fogyott Magyarországon. A teljes fogyasztás az első hat hónapban 2 milliárd 350 millió liter volt. A prémium üzemanyagokra ugyanakkor a csökkenés volt jellemző: a prémium benzinből 33, a dízelből 21 százalékkal esett vissza a fogyasztás.

A nagyvárosokban nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, de vidéken is stagnál és sehol sem csökkent - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta: ahogy Európában, Magyarországon is hétről hétre, egyre nagyobb arányban nő a fertőzöttek száma. Itthon ugyanakkor még zömmel az omikron variáns BA2-es típusa fertőz, de 4-5 százalékban már megjelent a fertőzőbb BA4-es, a BA5-ös és az X variáns is, amely Európában már uralkodóvá vált.

Már 19 gyanúsítottja van a Schadl-Völner-ügynek, miután újabb 4 személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség - írja a 24.hu. A nyomozóhatóság tájékoztatása szerint az új gyanúsítottak egyike végrehajtó. Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium volt parlamenti államtitkárát hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja az ügyészség. A vádhatóság gyanúja szerint Schadl György összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak. Az ügyészség ezenkívül úgy véli, hogy a végrehajtói kar elnöke ennél jóval több pénzre, mintegy 880 millió forintnyi illegális jövedelemre tett szert, ugyanis pénzért árusította a végrehajtói praxisokat.

Nyolc év után újra megalakította a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórumot a gyógyszerellátás szereplőit képviselő három szakmai szervezet. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége és a Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetsége célja, hogy javaslataikkal támogassák az egészségügyi kormányzat munkáját, meglátásaikkal segítsék a gyógyszerellátást és a magas színvonalú betegellátást.

Tűzvész pusztít Horvátország tengerparti vidékén, Šibenik és Zadar térségében. A helyiek evakuálása folyamatos, szárazföldön és vízen is menekítik az embereket. A lángok már több mint 20 házat emésztettek fel. A hét elején kapott lángra az aljnövényzet a két város közelében, majd az erős szél miatt a lángok gyorsan tovább terjedtek. A hivatalos jelentések szerint körülbelül 3300 hektáros területet érint a tűz Horvátországban.

Bejelentette lemondását Mario Draghi olasz miniszterelnök, miután az Öt Csillag Mozgalom nevű kormánypárt kivonult a kabinet energiacsomagjáról tartott szenátusi szavazásról. Draghi a lépését a kormánykoalíció megszűnésével indokolta. Úgy fogalmazott, hogy a kormány cselekvőképességének alapját képző bizalmi egyezség kudarcot vallott.

Európának fel kell készülnie az orosz gázellátás teljes leállására - mondta Emmanuel Macron francia elnök, aki szerint Oroszország háborús fegyverként használja a gázt. A francia köztársasági elnök a francia nemzeti ünnepen az országos televíziós csatornáknak adott interjúban úgy vélte: hibrid háború zajlik, és fel kell készülni egy olyan forgatókönyvre, amely szerint teljesen le kell mondania Európának az orosz gázról.

A Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty rekordidővel, 7 óra 13 perc 21 másodperccel nyerte a balatoni Kékszalag Nagydíjat. A kétárbócos magyar fejlesztésű katamarán a saját maga által 2014-ben felállított pályacsúcsot döntötte meg 36 másodperccel. Az élen végző hajó legénységének tagjai Józsa Márton kormányos mellett Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Dénes Bence Dániel, Erőss Loránd János és Józsa-Kovács Attila. A szervezők tájékoztatása szerint 516 hajó nevezett idén a tókerülő versenyre, fedélzetükön több mint 2500 vitorlázóval.