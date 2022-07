Tüntetés szerveződik az új kata ellen a Parlament elé

A kisadózó vállalkozások tételes adóját jelentősen megszigorítaná az a pénzügyminisztériumi javaslat, amely szerint csak főállásban, csak magánszemélyeknek szolgáltatva, csak a havi 50 ezer forintos sávval lehetne a jövőben katázni (igaz, akik ezek ellenére benne maradnak, magasabb évi bevételszintig vehetik igénybe, illetve a taxisok vállalkozóknak is szolgáltathatnak).

Ezzel deklaráltan azt szeretnék megakadályozni, hogy munkaviszony helyett használják a katázást, ám szakértők szerint sok becsületes adózót is kipenderít a javaslat ebből az adónemből, és a jelenlegi mintegy 450 ezer katásból legfeljebb mindössze 50-100 ezer maradhat.

A Facebookon emiatt egy "spontán tüntetésnek" nevezett megmozdulás szerveződik kedd 10 órára a Parlament elé. Cikkünk készültekor 2700 résztvevőt és 12 ezer érdeklődőt mutatott az esemény közösségi oldala. „Ez normális? Hogy mindenkit ki kell tiltani szinte a KATA-ból? Nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás! Szólaljunk fel emberek!” – olvasható az esemény leírásában. Kritikák, módosító javaslatok A Momentum szerint túl szigorú a javaslat, a módosítással több százezren kerülnek létbizonytalanságba, hiszen nem tudják, hogy pár hét múlva folytatni tudják-e jelenlegi munkájukat. A párt azonnali módosító javaslata szerint a KATA-módosítás január 1-jei bevezetését az új törvénynek tartani kell, hiszen a vállalkozások egész évre tervezték meg adófizetésüket, ennek megfelelően tervezték meg ügyvitelüket, valamint alakították ki ügyfélkörüket. Továbbá a párt szerint nem lehet kizárni azokat a KATA-sokat, akik nem magánszemélyeknek számláznak, ezért ezt a feltételt is törölni kellene a tervezetből. A kormány javaslatában foglalt határidők és feltételek olyan radikálisak, hogy a vállalkozások nem tudják hozzá igazítani működésüket és a javaslat nem biztosít kiszámítható működést a vállalkozásoknak és nem garantálja a jogbiztonságot. A Mi Hazánk is módosító javaslatot nyújtott be, mert most 460 ezer katás vállalkozó tevékenykedik, ebből 108 ezren mellékállásban, így a rossz irányú kormányzati módosítás miatt szeptember elsejétől több százezer magyar család napi megélhetése kerül veszélybe. Szerintük az igazi megoldás a tevékenységi körök felülvizsgálata és a feltétlenül szükséges, kisebb mértékű szűkítése lett volna, hiszen így csak azok a tevékenységi körök kerültek volna ki, amelyeknél valóban nem feltétlenül indokolt ez az adózási forma (pl. lakás bérbeadás). Javaslatuk szerint legyenek kivételek a helyi önkormányzatok és az állam, illetve a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek és az államháztartás részét képező költségvetési szervek, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére nyújtott szolgáltatások, egyéb tevékenységek. Kérik, hogy maradjon meg a mellékállásos katázás lehetősége a havi 25 ezer forintos adóval. Az MSZP szerint gyalázatos a Fidesz-kormány legújabb megszorítása. Az pedig egyenesen gusztustalan, hogy a Fidesz-kormány a mellékállású katázás felszámolásával nemcsak a kisvállalkozásokat, hanem a rokkantakat és a nevelőszülőket is egy másik, nagyobb adóteher megfizetésére kényszeríti. A Jobbik Magyarországért Mozgalom felszólította a kormányt, hogy hagyja abba a magyar munkavállalók és kisválallkozások vegzálását, maradjanak fenn a katás adózással járó kedvezmények mindenki számára, vonják vissza a társadalmi vitára sem bocsátott törvényjavaslatot.

Nyitókép: Pixabay.com