Reménykeltő hírek a Jókai utcai házomlásban megsérült táncosnőről

Kezd felépülni az Operett 26 éves táncosnője, aki súlyosan megsérült hétfő délelőtt Budapest belvárosában, amikor egy ház homlokzata leomlott. A balesetben koponya- és gerincsérülést szenvedett, jelenleg az intenzív osztályon ápolják.

Jó hír is érkezett azonban, a legfrissebb információk szerint kikerült a kómából – írja az Index.

Nikolett párja, Babácsi Benjamin könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Elmondta, hogy a barátnője fejsérülését stabilizálták, de a gerince is sérült, így az is lehet, hogy lebénul mind a két lába.

A táncosnő egyik gimnáziumi évfolyamtársa, akivel közismereti tárgyakat tanultak akrobata- és balett-táncos-növendékekkel, azt mondta a Borsnak, Nikolett volt az iskola egyik legnépszerűbb diákja:

„A korosztályunkban mindenkit megrázott a balesete. Niki mindig is középpontban volt, és állandóan nevetett. Nehéz elképzelnünk civilként, ő a színpadra született. Mindannyian a legjobbakban reménykedünk, és többen csatlakoztunk a színháza által indított imalánchoz is, talán ez is segített a barátunkon” – mondta a neve elhallgatását kérő előadóművész.

„Niki egy igazi harcos. Szinte csoda, ami vele történik. Javult az állapota, de a gerincéhez továbbra sem mernek az orvosok hozzányúlni” – tette hozzá a balerina volt diáktársa.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán