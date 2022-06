Gulyás Gergely a Ryanair-vezérről: nyoma maradt a gyerekkori kocsmázásnak

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, az Index által szemlézett interjú elején az oroszok ellen hozott olajembargóról beszélt; mint mondta: szerinte az európai sajtó nyomása áll amögött, hogy a magyar kormányt leszámítva szinte minden állam támogatta a lépést idén májusban, holott márciusban, a versailles-i uniós csúcson még más volt a helyzet.

Szerinte a 2010 utáni Orbán-kormányok mindent megtettek az oroszoktól való energiafüggőség csökkentése érdekében. „Amikor 2010-ben kormányra kerültünk, csak Ausztriából és Ukrajnából tudtunk gázt behozni, mára pedig hétből hat szomszédunk irányába van kiépített interkonnektor” – példálózott a miniszter.

A gázembargóról – ami a hetedik uniós szankciós csomag része lehet – Gulyás Gergely azt mondta: a lépés a német gazdaságot is nehéz helyzetbe hozná. „Márpedig ha a német gazdaság bajba kerül, akkor az európai gazdaságok összességében bajba fognak kerülni. Ezért itt – legalább átmenetileg – a józan ész érvényesülésében bízhatunk” – fogalmazott Gulyás Gergely azt is megjegyezve, hogy szerinte a baloldal szerinte hibát követ el azzal, hogy a brüsszeli álláspontot képviseli az uniós kérdésekben, és ez az áprilisi választási eredményből is kiderült.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy készek együttműködni Karácsony Gergellyel és a budapesti városvezetéssel, annak ellenére is, hogy „a főpolgármester mandátumának első három évéből kettőt személyes ambícióktól vezérelve a kormány elleni kampányra szánt”. Majd egy következő kérdésre válaszolva azt mondta, mikor Budapesten fut, akkor is látja, mennyire leromlott a helyzet a fővárosban: „A szemét, a közlekedési dugók és a hajléktalanok visszatértek, illetve megsokszorozódtak a fővárosban 2020 óta. (…) Ez tényszerűen nem volt így Tarlós István alatt” – vélekedett a miniszter.

Gulyás Gergely végül a Ryanairrel szemben viselt konfliktusra is kitért. Michael O'Leary-ről, a vállalat vezérigazgatójáról azt mondta, hogy „ha valaki egy ír kocsmában töltötte a gyermekkorát, ahol túl fiatalon túl sok alkoholhoz jutott, akkor – úgy látszik – ennek felnőtt korban is nyoma marad.”

