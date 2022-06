Nagy Márton újra üzent a Ryanairnek

Nagy Márton azt közölte, hogy méltánytalan és kisstílű az a gyakorlat, amelyet "Európa legprofitéhesebb légitársasága", a Ryanair megenged magának.

"Mindenki figyelmét szeretném felhívni arra, hogy bárki bármilyen stílust is enged meg magának, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak" - fogalmazott a tárcavezető.

Hangsúlyozta, hogy a kormány elvárása továbbra is változatlan: mindenki tartsa be a jogszabályokat, mindenki viselkedjen felelős és tisztességes módon, a legfontosabb pedig, hogy senki se hárítsa át az extraprofit-különadókat a lakosságra.

"Nem a magyar családoknak kell megfizetniük a háború árát! A tisztességtelen jegyárusítási gyakorlattal kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van" - emelte ki a miniszter.

Hozzátette: ha valakinek bocsánatot kell kérnie, az a Ryanair.

Bocsánatkérés illeti meg a magyar családokat, akikre olyan adót akar áthárítani a légitársaság, amelyet Európa más országaiban gond nélkül megfizet.

Ez tiszteletlenség a magyar emberekkel szemben - írta.

A tárcavezető úgy látja, hogy köszönet illet minden olyan gazdasági szereplőt, amely átérzi saját felelősségét is a háborús gazdasági helyzet kezelésében, betartja a jogszabályokat és fontosabbnak ítéli a családok biztonságát néhány eurónyi extraprofitnál.

"Persze értjük, hogy mi a Ryanair provokációjának valódi célja, hiszen a negatív reklám is reklám. A kormány azonban az üzengetést ezzel lezártnak tekinti, útszéli, kocsmai handabandázásban nem vesz részt" - fogalmazott Nagy Márton.

A Ryanair múlt héten jelentette be, hogy utasonként 3900 forintot kér a kormány által a légitársaságokra is kivetett extraprofitadó miatt. Nagy Márton ezt követően azt mondta, a kormány számára elfogadhatatlan a Ryanair tisztességtelen jegyárusítási gyakorlata. A miniszter fogyasztóvédelmi vizsgálat elrendelését indítványozta, amit a fővárosi kormányhivatal el is rendelt.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán