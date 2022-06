Megszólalt a Wizz Air a Párizsban hagyott utasok ügyében

A Blikk írta meg, hogy péntek este Párizsban hagyta a Wizz Air a Budapestre készülő utasokat anélkül, hogy szállást, segítséget, vagy egyáltalán tájékoztatást adott volna nekik.

A fapados légitársaság közleményben reagált az utasok panaszairól szóló cikkre. Azt írták: mindent megtesznek azért, hogy az utasok a lehető legkisebb csúszással érhessék el céljukat.

„Azonban a szektorban – különösen a légiforgalmi irányításban, a földi műveletekben, a poggyászkezelésben, a biztonsági szolgálatoknál és a repülőtereken – széles körben tapasztalható munkaerőhiány miatt előfordulhatnak kisebb-nagyobb, legtöbbször a légitársaságunkon kívül álló okokból eredő fennakadások és késések. Sajnos minél nagyobb egy-egy késés, a szigorú repülésbiztonsági szabályozások – mint például a légiszemélyzet munkaidejének pontos betartása vagy a repülőtéri résidők rugalmatlansága – miatt annál nagyobb az esély a járattörlésre.

Ebben az esetben is hasonló történt:

a légiirányításnál jelentkező személyzethiány miatt járataink késéseket halmoztak fel, emiatt az utolsó, párizsi járattal már nem tudtak visszaindulni kollégáink a repülőtér bezárása előtt” .

A Wizz Air hozzátette, hogy a késésekről és a járattörlésekről is értesítik SMS-ben és emailben is az utasokat, jelen esetben is így tettek. Hozzátették, hogy járattörlés esetében a helyszínen utasainkról egy a légitársasággal szerződésben álló cég gondoskodik, melynek feladata az utasok megfelelő ellátása.

Közölték: a cikkben említett helyzetet kivizsgáljákk és ha a cég oldaláról bármilyen mulasztás történt, megtesszik a szükséges lépéseket.

A légitársaság azt is írta, hogy a járat törlése után az utasoknak több lehetőséget is felkínáltak, beleértve a Wizz Air alternatív járatait és a jegyár teljes visszatérítését is.

