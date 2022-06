A rezsi- és a honvédelmi alappal garantálható az ország biztonsága Varga Mihály szerint - a nap hírei

A rezsi- és a honvédelmi alappal megőrizhetők az eddigi gazdasági eredmények és garantálható az ország biztonsága – jelentette ki a pénzügyminiszter a Kossuth rádióban. Varga Mihály azt mondta: a tervek szerint a rezsivédelmi alapba 670, a honvédelmi alapba pedig 842 milliárd forint folyna be. Ez utóbbival Magyarország eléri, hogy a honvédelmi kiadások jóval 1.300 milliárd forint fölé emelkedjenek, amivel már jövőre teljesítheti az ország a 2024-re kitűzött célját, hogy a GDP legalább 2 százalékát költse védelemre. A tárcavezető szólt arról is, hogy a tervek szerint jövőre a hiány 3,5 százalékra, az államadósság pedig 73,8 százalékra csökken. Varga Mihály szerint a 7 éves költségvetésről július végére zárulhatnak le az egyeztetések. Kiemelte: a monetáris és a fiskális politika is azon van, hogy amennyire lehet fékezze a pénzromlás ütemét, ezért a jövő évi költségvetést 5-6 százalék közötti inflációval tervezték.

Felszabadítja a stratégiai üzemanyagkészletek egy részét a kormány, hogy segítse az OMV magyarországi kúthálózatát. A technológiai és ipari miniszter hangsúlyozta: Ausztriához hasonlóan Magyarország is elérhetővé teszi a készletek egy részét belföldi felhasználásra, így a schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása ellenére biztosított az üzemanyagellátás. Palkovics László arra hívta fel a figyelmet, hogy a benzin és dízel tartalékot az OMV a lehető leghamarabb visszapótolja. A Magyar Közlönyben szereplő adatok szerint 18 millió liter benzint és 29 millió dízel üzemanyagot vesznek ki a tartalékból.

Évente kétszeri, inflációkövető béremelést sürget a közalkalmazottaknak az LMP. Gál József, az ellenzéki párt szóvivője hangsúlyozta: országgyűlési határozati javaslattal kívánják megakadályozni a közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók bérének értékvesztését. Kiemelte: a javaslat segítségével az idén 250-300 milliárd forintból lehetne megvalósítani a közszféra béremelését, amelyet a társasági adó új, 25 százalékos felső kulcsának bevezetéséből finanszíroznának.

A középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi hétfőtől. Június 13-a és 24-e között 1.162 helyszínen, 3.185 vizsgabizottság előtt mintegy 257 ezer középszintű szóbeli vizsgát tesznek a diákok. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján olvasható részletes tájékoztatás.

Kivizsgálást szorgalmaz és bocsánatkérésre szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, aki azt írta, jogtalanul számláztak ki két csepeli panelház lakóinak távhőfogyasztásért több mint százezer forintot. Németh Szilárd hozzátette: ezt azonnal ki kell vizsgálni. A rezsivédelmi biztos szorgalmazta annak kivizsgálását is a főpolgármestertől, hogy a jogsértés előfordulhatott-e más, távfűtésű lakóházakban. A fővárosi kormányhivatalt pedig arra kérte, hogy haladéktalanul és teljes körűen vizsgálja meg a Kölcsey Lakásszövetkezet és a Főtáv felelősségét a fogyasztóvédelmi szabályok és a rezsicsökkentés megsértésében.

Legitimek a finn és a svéd NATO-csatlakozással kapcsolatban felhozott török biztonsági aggályok - közölte Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Finnországban tett látogatásán. Svédország és Finnország májusban adta be felvételi kérelmét az észak-atlanti szövetségbe az Ukrajnában indított orosz hadművelet nyomán. Törökország azonban ellenzi Svédország és Finnország NATO-csatlakozását, ugyanis a két észak-európai ország szerinte több módon is támogatja a terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspártot.

Az orosz erők az elmúlt napban is folytatták a kelet-ukrajnai Harkiv megye elleni tüzérségi támadásokat, három polgári lakos meghalt és négy megsérült - közölte a régió kormányzója. A Luhanszk megyei kormányzó egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az orosz csapatok már két hidat megsemmisítettek abból a háromból, amely a régió közigazgatási központjába, Szeverodoneckbe vezet. Az ukrán vezérkar vasárnapi helyzetjelentésében arról számolt be, hogy Bahmut irányában az ukrán csapatok több településnél is visszaverték az orosz erők támadásait, és szombaton legfeljebb 150 orosz katonát öltek meg. A kijevi katonai vezetés vasárnapi összesítése szerint eddig megközelítőleg 32 150 orosz katona esett el az ukrajnai harcokban.

Május végéig mintegy 805 ezren menekültek el falvaikból Szomáliában a tartós aszály miatt - közölte az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala. Csak a múlt hónapban 33 ezer, aszály elől menekülő embert számláltak, ami 28 százalékkal több az áprilisi adatokhoz képest. Szomáliát és az Afrika szarvánál található többi országot 40 éve nem látott szárazság sújtja, nemzetközi segélyszervezetek pedig éhínség veszélyére figyelmeztetnek. Az ENSZ azt közölte, hogy 2020 óta az utolsó négy esős évszakban nagyon kevés csapadékot mértek, mára pedig mintegy 7,1 millió szomáliai - a lakosság csaknem fele - élelmiszer-bizonytalanságban él, közülük 213 ezren pedig már az éhezés szélére kerültek.