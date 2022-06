Szijjártó Péter Boris Johnson ügyéről: "jó hír, hogy győzött"

Jó hír a magyar-brit kapcsolatok jövője szempontjából, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök megnyerte az ellene indított bizalmi szavazást, így továbbra is ő maradhat az Egyesült Királyság kormányfője - jelentette ki a tárca közleménye szerint kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a bangladesi kollégájával közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón az üggyel kapcsolatban korábban közzétett Facebook-bejegyzését firtató újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: "nem avatkozunk bele és nem is kommentáljuk más országok döntéseit. Mi a brit választópolgárokra és a konzervatív parlamenti képviselőkre bízzuk természetesen, hogy ki Nagy-Britannia miniszterelnöke és ki a konzervatívok vezetője" - húzta alá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a megnyilvánulása pusztán személyes volt. Hozzátette: "jól ismerem Boris Johnsont, hiszen szolgáltunk együtt külügyminiszterekként. Tudom, hogy milyen tisztelettel közelít Magyarország felé, tudom, hogy külügyminiszterként mennyit dolgozott azért, hogy a magyar-brit kapcsolatok fejlődjenek. És ez az elkötelezettsége miniszterelnökként is fennmaradt (...) A magyar brit-kapcsolatok jövője szempontjából és némi személyes barátságból fakadóan közelítettem meg ezt a kérdést" - közölte. Ukrajna is örül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyon boldog, hogy Borisz Johnson „túlélte” a hétfői bizalmi szavazást, és kijelentette, hogy a brit miniszterelnök „Ukrajna igaz barátja”. (The Guardian/ Telex

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter