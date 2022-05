Nyolc területen vezetik be az extraprofit-különadót - a nap hírei

A kormány idén és jövőre is 900 milliárd forinttal tölti fel a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot – közölte a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a Kormányinfón elmondta: több mint 800 milliárd forint bevételt várnak a 8 szektor cégeire kivetett extraprofit-különadótól. További 100 milliárd forintot más tételekkel terveznek beszedni. Hozzátette, hogy a rezsivédelmi alapba 700 milliárd, a honvédelmi alapba 200 milliárd forint kerül a beszedett összegekből. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azt mondta: az ágazati különadók is megmaradnak, ezeken túl vezetik be az extraprofit különadót. Ezeken kívül jövőre újra bevezetik a reklámadót, amelyből 5 milliárd forintot vár a kormány.

Csökkenti a minisztériumok költségvetését és átütemezi az állami beruházásokat a kormány, hogy tartható legyen a 4,9 százalékos idei hiánycél – jelentette be a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a Kormányinfón hangsúlyozta: a cél az, hogy a jövőben a beruházások piaci alapúak legyenek. Elhangzott, hogy az elhalasztandó állami beruházásokról Lázár János építésügyi miniszter készít előterjesztést és a kormány dönt. A jövő évi költségvetés tervezetét júniusban tárgyalhatja a parlament.

Holnaptól csak magyar rendszámú autó tankolhat árcsökkentett benzint vagy gázolajat – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón közölte, hogy az intézkedést a visszaélések megakadályozására vezetik be. Felidézte, hogy a határmenti területeken jelentős üzemanyagturizmus alakult ki, mert a szomszédos országoknál jóval olcsóbb az üzemanyag Magyarországon. A miniszter megerősítette, hogy minden árstop meghosszabbításáról külön dönt június közepéig a kormány. Részletek itt.

Újabb engedélyt kapott a Paks II. beruházás – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán számolt be arról, hogy az Országos Atomenergia Hivatal kibocsátotta a résfal építésére vonatkozó engedélyt a Paks II. atomerőmű számára. A tárcavezető kiemelte, az engedély mérföldkő az építkezés előkészítésében, a résfal ugyanis kritikus eleme az építkezésnek. Most már elkészíthetőek a végleges kiviteli tervek, és ha ezeket is elfogadják, akkor elkezdődhet a valós építkezés is - ismertette a miniszter.

A vis maior pályázati forrás igénybevételére biztatta a szerdai viharkárokban érintett települések helyhatóságait a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Dukai Miklós a vihar által leginkább sújtott Kaposváron tartott egyeztetés után arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az önkormányzatok elrendelték a védelmi készültséget, akkor a pályázaton keresztül segítséget nyújthatnak magáningatlanok tulajdonosainak is a védekezéshez felhasznált anyagok árának megtérítéséhez.

Lengyelországban jóváhagyta a Brüsszel által bírált legfelsőbb bírósági fegyelmi kamara megszüntetését célzó tervezetet. A döntés utat nyit a lengyel helyreállítási terv brüsszeli jóváhagyásához. A szenátus elő kerülő új előírások értelmében a kamara tagjai saját választásuk szerint a legfelsőbb bíróság más kamarájában folytatnák munkájukat, illetve nyugállományba vonulhatnának.

Oroszországnak sikerült megoldania az importhelyettesítés fő feladatait az ország szuverenitását biztosító kulcsterületeken - jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin az első, Biskekben megtartott Eurázsiai Gazdasági Fórumon videókapcsolaton keresztül felszólalvaa nyugati szankciókat a nemzetközi pénzügyek szabályai és előírásai megsértésének nevezte. Úgy vélekedett, egyre több ország fog arra törekedni, hogy önálló politikát folytasson, nem félve a gazdasági büntetőintézkedésektől.

Meghalt Gyarmathy Lívia filmrendező. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes és kiváló művész, a magyar mozgókép mestere 90 éves volt. Gyarmathy Lívia Budapesten született, 1960-ban egy újsághirdetés nyomán jelentkezett Herskó János kísérleti filmrendezői osztályába a Színművészeti Főiskolára, miután végzett, játék- és dokumentumfilmeket egyaránt készített. Férjével, Böszörményi Gézával együtt több forgatókönyvet írt, első közös sikerük az Ismeri a szandi-mandit? című játékfilm volt 1969-ben.