Szijjártó Péter: Mérföldkőhöz értünk Paks 2 építésében

Mint az immár 3. napja a paksi erőmű bővítéséért is felelős miniszter mondta, a levegőben kapták a hírt, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kibocsátotta a résfal építésére vonatkozó engedélyt a Paks 2 atomerőmű számára. Ez mérföldkőnek számít Szijjártó Péter szerint, ugyanis a résfal kritikus eleme az építkezésnek: ez biztosítja, hogy a kivitelezési területre ne törjön be a talajvíz, valamint azt is, hogy a jelenleg működő négy blokk működésében nem okoz zavart az ötös és hatos blokk építése.

Az engedély birtokában elkezdődhet a végleges kiviteli tervek készítése, amelyeket ha elfogad az OAH, akkor a valós építkezés is megkezdődhet.

Szijjártó Péter egyébként azt a feladatot kapta Orbán Viktortól az új felelősségi területével kapcsolatban, hogy gyorsítsa fel a beruházást.

Mint a tárcavezető emlékeztetett, Európában most energiaellátási válság van és lesz, amelynek során azok az országok lesznek biztonságban, amelyek az általuk felhasznált energia jelentős részét maguk elő tudják állítani.

"Ezért Paks 2. kritikus fontosságú – nagy lépést teszünk vele afelé, hogy önellátók legyünk, ne függjünk a nemzetközi energiapiac turbulenciáitól, a brutális áremelkedéstől és hosszú távon fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés vívmányait. 2030-ra készen kell lennünk, és a mai engedély kicsit megerősítheti az önbizalmunkat és a magabiztosságunkat, hogy a 2030-as időpontot mondhatjuk továbbra is" - mondta Szijjártó Péter a törökországi tankolás során Trabzonból, útban Delhi felé.

