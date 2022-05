A vis maior pályázatot ajánlotta a vihar sújtotta településeknek az önkormányzati államtitkár

Dukai Miklós, aki Kaposvár és a környékbeli települések vezetőivel egyeztetett a károkról, emlékeztetett arra, hogy a vis maior pályázat "felülről nyitott előirányzat", amelynek révén a települések anyagi segítséget kaphatnak az államtól önkormányzati épületekben esett károk felszámolására.

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az önkormányzatok elrendelték a védelmi készültséget, akkor a magáningatlanokat ért károk elleni védekezés költségeire is pályázhatnak, például a felhasznált fólia, tetőléc árának megtérítéséhez, továbbá a veszélyes hulladéknak minősülő, levert pala elszállításához, megsemmisítéséhez.

Dukai Miklós jelezte, hogy az elsősorban Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyében erős széllel és jégesővel járó vihar után eddig 350 katasztrófavédelmi beavatkozásra volt szükség, a bejelentések folyamatosak, a tűzoltók dolgoznak a károk elhárításán és a további károk megelőzésén.

Az államtitkár utalt arra, tavaly 347 vis maior támogatásról született döntés és mintegy 3,9 milliárd forintot fizettek ki kárelhárításra, 2022-ben eddig 47 pályázatot 800 millió forinttal támogattak. Még mindig nincs mindenhol áram Már szerda este megkezdődött Kaposváron a viharkárok felmérése és a kármentesítés - mondta az InfoRádiónak a város alpolgármestere, Pintér Rómeó. A most kezdődő Rippl Rónai Fesztivál eszközei is sérültek és még vannak olyan városrészek, melyekben csütörtök estére állhat vissza a villamosenergia-ellátás. Mint mondta, Kaposvárt példátlan természeti csapás érte, a vihar nagyon erős széllel, sok csapadékkal, dió, néhol tojás nagyságú jéggel érkezett. Az, hogy nem sérült meg senki, annak is köszönhető, hogy Kaposvár az elmúlt években százmillió forintos nagyságrendű összeget költött a fák "rendbetételére", a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. Kaposvár viharkárok - Pintér Rómeó

Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgató arról szólt, hogy Somogyban a szerdai vihar után eddig 239 jelzést kaptak viharkárokkal összefüggésben.