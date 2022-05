Orbán Viktor: Magyarország és Szerbia számíthat egymásra - a nap hírei

Magyarország és Szerbia számíthat egymásra - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Újvidéken. A kormányfő az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár megnyitóján kiemelte: akármilyen viták lesznek az EU-n belül vagy kívül, mindent meg fognak tenni, hogy egyeztessék az álláspontjaikat és segítsék egymást a nemzetközi fórumokon is. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sokan kritizálták nagy programjukat, a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Szerinte most, hogy Ukrajnán keresztüli szállítás teljesen bizonytalanná vált, felértékelődik ez a beruházás.

Az utóbbi években egyre jobban javuló szerb-magyar kapcsolatokról beszélt Aleksandar Vucic köztársasági elnök az újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron. A szerb államfő azt mondta: ha az ukrajnai háború miatt kialakult válság során Magyarországnak bármire szüksége lenne, Szerbia készen áll arra, hogy segítsen szomszédjának, és ez fordítva is így van. Hozzátette: Szerbia jelentős mennyiségű energiahordozót is be kíván szerezni, ám az országnak nincsenek tárolókapacitásai, a magyar miniszterelnök pedig ígéretet tett arra, hogy Szerbia használhatja a magyar tározókat is. Az újvidéki Mezőgazdasági Vásár díszvendége ezúttal Magyarország. A vásáron az idén 21 ország 1100 kiállítója vesz részt, köztük 53 magyar cég.

A magyar emberek szabadságáért életüket áldozó hősökről szól a honvédelem napja - mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor a budai Várban, a Dísz téren tartott rendezvényen úgy fogalmazott: mindig is voltak, vannak és a jövőben is szükség van példaképekre, akiket a katonák követhetnek, akiket követniük kell. A posztjáról távozó miniszter azt kérte: tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a jelenben és a jövőben is legyenek példaképek a társadalomban, és úgy szolgálják a nemzetet, a béke fenntartását.

Az erős, stabil, ütőképes haderő fontosságáról beszélt a honvédelem napján a köztársasági elnök. A Magyar Honvédség főparancsnoki tisztségét is ellátó Novák Katalin a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: most, amikor háború dúl Magyarország szomszédságában, még inkább érezzük: szükség van olyan haderőre, amely képes garantálni Magyarország függetlenségét, területi épségét és határainak katonai védelmét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a Görgey Artúr tábornok vezette honvédsereg 1849-ben ezen a napon foglalta vissza Buda várát az osztrák csapatoktól.

A háború elkerüléséhez keres szövetségeseket Magyarország - mondta Novák Katalin köztársasági Gyulafehérváron. Az államfő Bethlen Gábor szobrának felavatása után tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy tárgyalni kell, megpróbálni megegyezni, szövetségeseket keresni, ajtókat nyitogatni úgy, hogy a magyaroknak jobb és szebb élete legyen. Úgy, hogy közben azok is jól járjanak, akik hajlandók együttműködni és szövetséget kötni. Szerinte ebben van Közép-Európa jövője Hangsúlyozta: a köldökzsinórt az anyaország és az elszakított magyarok között soha nem fogják és soha nem hagyják elvágni.

Átadták Az év múzeuma idei díjait a Múzeumi Világnap alkalmából rendezett Múzeumok Majálisán a Múzeumkertben. Az elismerést idén a nagy múzeumok kategóriájában a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a kis múzeumok közül a bajai Türr István Múzeum érdemelte ki - közölte a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége különdíjában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum részesült. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját a Kállay Gyűjtemény kapta. Az idén az ICOM Magyarország különdíját az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény érdemelte ki.

Az ukrán elnök szerint a kulcsfontosságú kikötőváros, Mariupol eleste ellenére az ukrán hadsereg komoly károkat okozott az orosz haderőnek. Ukrajna eltörte az orosz hadsereg gerincét" - jelentette ki Volodimir Zelenszkij szombaton egy televíziós interjúban, hozzáfűzve: az oroszok nem fognak tudni lábra állni a következő néhány évben. A politikus azután beszélt erről, hogy legalább 2400 ukrán fegyveres megadta magát az Azovi-tenger partján fekvő stratégiai fontosságú kikötővárosban, és fogságba került. Kijev visszafoglalja Mariupolt - szögezte le Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna szerint visszatérnek az orosz invázió kezdete, február 24. előtti frontvonalakra, ami győzelmet jelent.

Joe Biden amerikai elnök aláírta szöuli látogatása alatt az Ukrajnának nyújtandó, új, 40 milliárd dolláros segélyről szóló törvényt. Ez az adomány is része Ukrajna katonai támogatásának az orosz invázióval szemben. A segély a szeptemberig tartó időszakra szól, és jóval nagyobb, mint a korábbi, 13,6 milliárd dolláros gyorssegély. A 40 milliárdból 20 milliárd fegyver és hadianyag, nyolcmilliárd általános gazdasági támogatás, ötmilliárd élelmiszersegély, egymilliárdot a menekültek megsegítésére szánnak, a többit nem részletezték.

Nemzetpolitikai minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk Mozgalom. Bartha Barna, a párt nemzetpolitikai kabinetjének vezetője ezt azzal indokolta, hogy a kormány nem válaszol megfelelően a magyarságot érő barátságtalan megnyilatkozásokra. Az ellenzéki politikus bírálta a budapesti ukrán nagykövetet, mert szerinte elérte, hogy ne léphessen fel a margitszigeti szabadtéri színpadon egy korábban Mariupolban koncertező, ezért szerinte oroszbaráttá vált művész.

Összesen 300 milliárd forintot különítene el energiahatékonysági programokra az LMP. Az ellenzéki párt számításai szerint az összegből 100-150 ezer lakást lehetne szigetelni, illetve energetikailag korszerűsíteni, amivel a háztartások 50-85 százalékot tudnának megspórolni fűtési kiadásaikból. Bakos Bernadett, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a magyar embereket a megújuló energiaforrások használatának fejlesztésével, valamint az energiahatékonyság javításával lehet megóvni a jelenlegi energiaválságtól.