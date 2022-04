A kormány nem számol azzal, hogy Magyarország nem kapja meg az uniós pénzeket – a nap hírei

Júliusban további 3,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, a juttatást január elsejéig visszamenőleg megkapják az érintettek egy összegben. Orbán Viktor miniszterelnök a nyugdíjemelésről szóló rendelet aláírása után Facebook videójában ismét azt mondta: a háború miatt emelkednek az árak, nő az infláció, a kormány pedig meg akarja védeni a nyugdíjasokat. Előzőleg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kabinet döntését ismertetve a Kormányinfón azt mondta: az év eleji 5 százalékos emelési mérték elmarad az inflációtól, ezért a 8,9 százalékos inflációt figyelembe véve döntöttek a nyugdíjemelésről.

A kormány áttanulmányozta az Európai Bizottság levelét a Magyarország ellen megindított eljárásról és készen áll a helyreállítási alappal kapcsolatos szerződés aláírására – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely: úgy fogalmazott: vannak pontok, amelyeket vitat Magyarország, de ennek ellenére nincs semmilyen akadály az aláírás előtt. Példaként említette, hogy az egyszereplős közbeszerzések arányát csökkenteni kell, a kormány 15 százalék alatti csökkentést vállalt. Hozzátette: a kormány nem számol azzal, hogy az ország nem kapja meg az uniós pénzeket.

Magyarország számára nem kérdés, hogy úgy fizet az orosz gázért, hogy az megérkezzen - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, a horvát kül- és Európa-ügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter hozzátette: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés, a kormánynak pedig kötelessége, hogy garatálja a biztonságot. A külügyi tárca vezetője úgy fogalmazott: ha nem lesznek új földgázforrások és új szállítási útvonalak, akkor meg fog maradni az Oroszországból származó földgáz szerepe Közép-Európában, sőt egész Európa ellátásában.

Ismét Kövér Lászlót jelöli házelnöknek a Fidesz-frakció. Alakuló ülésen a 117 fős kormánypárti frakció képviselőcsoportja döntött arról is, hogy az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöki posztját Hende Csaba, országgyűlési alelnöki tisztséget Jakab István és Lezsák Sándor tölthet be a következő ciklusban. A Fidesz-frakció egyhangú szavazással újból frakcióvezetővé választotta Kocsis Mátét. A frakcióvezető-helyettesi tisztségeket Vitályos Eszter, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor pártigazgató, Balla György frakcióigazgató és Ovádi Péter tölti be.

Kiadta Márki-Zay Péter mandátumát Végh Noéminek a Nemzeti Választási Bizottság. A parlamenti választáson az ellenzéki összefogás országos listájának első helyén mandátumot szerző Márki-Zay Péter lemondott képviselői helyéről. Helyette a közös pártlista 39. helyén szereplő Végh Noémi ülhet be a parlamentbe. Végh Noémi a hatpárti listán a Jobbik kvótájával szerepelt. Az NVB határozata nem jogerős, az ellen három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Két nagy erejű robbanás rázta meg az ukrán főváros, Kijev központját. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint az orosz erők rakétatámadást hajtottak végre. A támadásnak vannak sebesültjei, de pontos számuk nem ismert. Az egyik rakéta egy pontosabban meg nem nevezett objektumot, a másik a mellette lévő lakott területet találta el. Kijevben nem sokkal a detonációk előtt találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Guterres ENSZ-főtitkár. Közben egy ukrán tisztviselő arról tájékoztatta a CNN-t, hogy az eddigi legnagyobb légicsapás érte a mariupoli védők utolsó menedékét, az Azovsztal acélgyárat.

A Gazprom szerint Lengyelország továbbra is orosz gázt használ, csak azt most Németországtól veszi. Az orosz állami gázipari konszern szóvivője azt mondta, hogy a gáz továbbra is a Jamal vezetéken érkezik, csak most Németország felől, és a mennyiség is megegyezik a korábbival, vagyis körülbelül napi 30 millió köbméter. Az orosz szóvivő szerint mindez azt mutatja, hogy Lengyelország továbbra is rászorul az orosz gázra. A Gazprom szerdán leállította a gázszállítást a bolgár és a lengyel gázszolgáltatónak, mivel egyik sem fizetett rubelben a megállapított határidőn belül.

Csernobilban nem lépte túl a határértéket a radioaktivitás mértéke az egykori atomerőműnél - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója Bécsben. Rafael Grossi az ukrajnai atomerőműben tett látogatása után elmondta, hogy a radioaktivitás szintje bár megemelkedett az oroszok által végzett földmunkák következtében, de nem érte el a környezetre veszélyes értéket. A főigazgató beszélt arról is, hogy találkozni fog Oroszország képviselőivel, hogy megtárgyalja a megszállt zaporizzsjai atomerőmű ügyét.

Gyorsan döntene Finnország és Svédország tagságáról a NATO – közölte a szervezet főtitkára Brüsszelben. Jens Stoltenberg, Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: mindkét ország a katonai szövetség legközelebbi partnere, hadseregeik színvonala megfelel a NATO legmagasabb elvárásainak. Roberta Metsola arról beszélt, hogy hogy a két európai uniós tagállam, Finnország és a Svédország katonai integrációja tovább erősíti az unió stratégiai biztonságát.