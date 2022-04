Elindítja a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben az Európai Unió - a nap hírei

Elindítja a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben az Európai Unió. Brüsszel erről hivatalos értesítést küldött a magyar hatóságoknak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament ülésén elmondta: Magyarországon elsősorban a korrupció jelent problémát. Ez az oka annak, hogy nincs még megállapodás az uniós helyreállítási alapról, amelynek legfontosabb feltétele a korrupcióellenes fellépés. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter politikai indíttatásúnak tartja a döntést. Szerinte Brüsszel bünteti a magyar választókat azért, mert a választáson és a gyermekvédelmi törvény ügyében nem a Brüsszelnek tetsző véleményt fogalmazták meg.

30 millió eurós gazdaságfejlesztési programot indít Bosznia-Hercegovinában, illetve a boszniai Szerb Köztársaságban a magyar kormány – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Mostarban. Szijjártó Péter tárgyalásain elmondta: a szankciók nem hozzák el a békét a Nyugat-Balkánon, ezért fontos lenne, hogy az európai politikusok tárgyaljanak az érintett vezetőkkel. Megerősítette: Magyarország ismét a Nyugat-Balkán országainak európai uniós integrációjára szólítja fel Brüsszelt.

Behozatali tilalmat rendelne el évi 4 milliárd euró értékben az Oroszországból származó szénre az Európai Bizottság. Ezt is tartalmazza a most ismertetett újabb szankciós csomag-tervezet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt is közölte: ötödik szankciós csomagban teljes pénzügyi tranzakciós tilalmat rendelnek el négy kulcsfontosságú orosz bank esetében. Belépési és kikötési tilalmat rendelnek el az orosz - és az orosz üzemeltetésű - hajókra az uniós kikötőkben. Bizonyos mentességet csak az alapvető szükségleteket szállító hajók élveznek.

Az ukrajnai háború hatásainak kezelésére is összepontosítaná a 2023-as költségvetést az Európai Parlament. A képviselők emellett a büdzsé kiemelt céljai között említették a gazdasági fellendülést, az egészségügyet, az ifjúság támogatását, az éghajlat-politikát, a jogállamiságot, valamint az uniós értékek és az alapvető jogok előmozdítását. Az Európai Bizottság várhatóan júniusban terjeszti elő a 2023-es uniós költségvetésre vonatkozó javaslatát.

Arra kéri az ENSZ-t az ukrán államfő, hogy fossza meg Oroszországot vétójogától a Biztonsági Tanácsban. Volodimir Zelenszkij a testület tagjaihoz intézett beszédében emellett az ENSZ hatékonyabb működése érdekében sürgette a nemzetközi szervezet reformját. Az ENSZ főtitkára a világbéke elleni egyik legnagyobb kihívásnak nevezte az ukrajnai háborút. António Guterres hangsúlyozta, hogy a háború sérti az ENSZ Alapokmányát, és a következményei 74 fejlődő ország 1,2 milliárd lakosát is sújtják.

A Bucsában és más ukrán városokban civilek ellen elkövetett mészárláshoz hasonló brutalitásra évtizedek óta nem volt példa Európában - jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben. Jens Stoltenberg a tagállamok külügyminisztereinek kétnapos tanácskozása előtt hangsúlyozta: a tetteseket meg kell keresni és felelősségre kell vonni. Beszélt arról is, hogy az orosz erők kivonása Kijev környékéről átcsoportosítást jelent, mert Moszkva nagyobb nyomást kíván gyakorolni Ukrajna keleti felére.

Hét humanitárius folyosó létrehozását jelentette be Ukrajna. Mariupol főpolgármestere elmondta: a város 90 százaléka elpusztult, az infrastruktúra 40 százalékát pedig helyrehozhatatlan károk érték, így a menekülők csak autóval hagyhatják el a térséget. A tisztségviselő szerint mintegy 130 ezren tartózkodnak még a településen. Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes azzal vádolta meg az orosz csapatokat, hogy nem engedik be a segélyszállítmányokat az ostromlott Mariupolba.

Óvatosabb élelmiszer-kivitelt ígért az orosz elnök főként a barátságtalannak minősített országok esetében. Vlagyimir Putyin az orosz agráripari komplexum támogatásáról szóló online konferencián úgy fogalmazott: a nyugati szankciók globális élelmiszerválságot és energiaár-emelkedést váltottak ki. Arra figyelmeztetett, hogy a magasabb energiaárak a műtrágyahiánnyal kombinálva arra késztethetik a Nyugatot, hogy pénzt nyomtatva felvásárolja a készleteket. Ez szerinte élelmiszerhiányhoz vezet a szegényebb országokban, újabb migrációs hullámokat elindítva. Megállapította, hogy Oroszország a főbb élelmiszerek tekintetében önellátó.

Megállt a koronavírus-örökítőanyag koncentrációjának növekedése a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vizsgált városok többségét stagnálás jellemzi. Emelkedés egyik vizsgált településen sem volt észlelhető. Csökkent a koncentráció Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán és Szolnokon. Eger, Szekszárd és Veszprém a mérsékelt, míg a többi 19 mintavételi hely az emelkedett kategóriába sorolható.

Elkezdődtek a Déli Körvasút fejlesztéséhez szükséges, a részletes tervezést elősegítő helyszíni vizsgálatok. A Budapest Fejlesztési Központ közleménye szerint a munkálatok a Kelenföldi pályaudvartól Pesten körülbelül a Gubacsi út vonaláig tartanak. A budai oldalon az első szakaszban kizárólag a MÁV területeit érintik, vagyis a töltésen, illetve a hidak alatti területeken folynak mérések, vizsgálatok. A pesti oldalon a MÁV-területek közvetlen környezetében is lesznek munkálatok.

Mindszentnél 5 ember meghalt és több mint tíz megsérült, amikor egy kisteherautó vonat elé hajtott a vasúti átjáróban. A kisteherautóban heten utaztak, többen közülük egy család tagjai. A Szentesről Hódmezővásárhelyre tartó motorvonat kisiklott. A vonaton a mozdonyvezetőn kívül mindenki megsérült. Bieber Anett, a MÁV-Volán-csoport szóvivője közölte, hogy a fénysorompó jól működött, a kisteherautó a tilos jelzés ellenére hajtott a vonat elé. Hozzátette: a motorvonat vezetője minden szabályt betartott. Az anyagi kár meghaladhatja a 100 millió forintot, a motorvonatot selejtezni kell.