Szerda reggel 8 órakor határozatlan idejű pedagógussztrájk kezdődik Magyarországon a Pedagógusok Szakszervezete szervezésében.

"A sztrájkot azért szervezzük, mert a közoktatás elhanyagolt állapotára adandó válaszokat nem halogathatja tovább a kormány. Kérünk minden szülőt, kollégát, magyar állampolgárt, hogy segítse a tiltakozó akciónkat" - olvasható a tanárok facebookos felhívásában, amelyhez szerda reggelig bő 300 ember jelezte biztos csatlakozását.

A munkabeszüntetés jogosságáról régóta húzódó vita van a szakszervezetek és a kormány között, előbbi azt állítja, nem korlátozható alapjogról van szó, utóbbi pedig a korábbi "polgári engedetlenség" kapcsán arra mutatott, hogy mivel nem volt megállapodás a még elégséges szolgáltatások nyújtásáról, a munkabeszüntetés nem volt jogszerű. Virtuális szolidaritás A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete virtuális szolidaritási sztrájkot hirdet a pedagógus társadalom követeléseinek támogatására. "A szolidaritási nyilatkozatokon túlmenő, érdemi támogatást kell adnunk azoknak a dolgozóknak - most a pedagógusoknak -, akik kiállnak magukért és alapvető jogaikért.

A pedagógusok nem pusztán béremelést követelnek, hanem az egész oktatási rendszer átfogó reformját. Követeléseikkel nem csupán magukért: a gyermekeinkért, az ő fejlődésükért és egészséges környezetükért is kiállnak" - olvasható kiállásukban, amelyben azt is kérik, aki teheti, utalja át két órányi bérét valamelyik tanári érdekképviselet számára. (MTI)

Nyitókép: Bucsy Levente