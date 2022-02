Magyar Nemzet: Horváth Csaba egy Kálvin téri kávézóban vette át a vesztegetési pénzeket

Egy a Magyar Nemzet birtokába jutott vallomás szerint Horváth Csaba, Zugló szocialista polgármestere az a személy, aki miután a kerületi parkolási bevételekből realizált nyereség felét elkérte magának és társának, még három alkalommal hárommillió forintot követelt és kapott külön. Cserébe a lap állításai szerint azt ajánlotta fel, ha főpolgármesterré választják, akkor meghálálja.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint 2016-ban Horváth Csaba – aki akkor a Fővárosi Közgyűlés tagja volt – a társával Zuglóban, a tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére keresett egy gazdasági társaságot, amelytől a nyereségük felére tartottak igényt. A KNYF beszámolt arról is, hogy „mindezen túlmenően, 2017 szeptemberében egy helyi politikus azzal kereste meg ugyanezen céget, hogy havi 3 millió forintért cserébe nem fogja a befolyását a cég ellenében érvényesíteni az ügyben. A gyanúsított ennek kapcsán legalább három alkalommal vett át alkalmanként 3 millió forint készpénzt.”

A lap Fuzik Zsolt feltételezett gyanúsítotti vallomásának egyes részletei alapján azt állítja, hogy a három alkalommal hárommillió forintot kérő helyi politikus szintén Horváth Csaba polgármester lehet.

"Mind a kettőjüknek személyesen én adtam át a pénzt készpénzben – mondta az állítólagos vallomásában Horváth Csabáról és társáról, sé azt is, hogy "biztos vagyok benne, hogy a pénzek átadásában senki más nem vett részt rajtam kívül”.

Fuzik Zsolt a lap szerint elmondta a nyomozó hatóságoknak, hogy a vesztegetési pénzt a SIS Parking Kft. hamis számlák beállításával gazdálkodta ki.

"Ez a folyamat 2019 őszén ért véget, eddig az időpontig […] Horváth Csabának 3-4 alkalommal adtam át összesen kb. 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában levő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor ezt külön is viszonozni fogja, hogy azon felül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt" – mondta a lap birtokában lévő vallomásában Fuzik Zsolt a hatóságoknak.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az ügyben más szocialista politikus is érintett.

Szerda reggel házkutatást tartottak a zuglói polgármesteri hivatalban, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-nél és Horváth Csaba MSZP-s polgármester otthonában. A Központi Nyomozó Főügyészség befolyással üzérkedés és más bűncselekmények kapcsán gyanúsítottként hallgatta ki a kerületvezetőt és egy politikustársát. A hírek szerint Horváth Csaba nem tett vallomást és a gyanúsítás ellen panasszal élt, a továbbiakban szabadlábon védekezhet.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor