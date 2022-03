Újabb MSZP-politikusról állítják: csúszópénzt fogadott el

Állítólag Baja Ferenc, az MSZP korábbi országgyűlési képviselője is kapott vesztegetési pénzt Fuzik Zsolttól – ezt a Magyar Nemzet írja a birtokába jutott kihallgatási jegyzőkönyv alapján, amelyben a hatóságokkal vádalkut kötő férfi a vallomása szerint korábban azt is állította, hogy másik három szocialista politikust, Horváth Csabát, Tóth Csabát és Molnár Zsoltot is megvesztegetett.

Egy most ismertetett, feltételezett vallomásrészletekből kiderült, hogy a szocialista Baja Ferenc is részesült vesztegetési pénzekből, amelyeket Fuzik Zsolt adott át a SYS IT Services Kft. képviseletében.

A jelenleg 66 éves politikus 1994 és 2014 között országgyűlési képviselő volt. A Horn-kormány idején környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, 2002 és 2010 között pedig a Miniszterelnöki Hivatalban tevékenykedett államtitkárként. A kihallgatási jegyzőkönyv szerint még 2019 májusában vagy júniusában egy közvetítőn keresztül kereste meg Fuzik Zsoltot. Az MSZP-s politikus szeretett volna megállapodást kötni arra az esetre, ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester és ha a SYS IT megnyeri a BKV Zrt. informatikai rendszereinek üzemeltetésére kiírt közbeszerzést. Akkor jelentkezett újra, amikor Karácsony Gergely megnyerte a választást, ekkor

állítólag harmincmillió forintot kért magának, és vállalta, hogy két évig nem bolygatja meg a SYS IT Services Kft. BKV-s szerződését.

Baja Ferenc Fuzik állítása szerint azt mondta, felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon, és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi. Fuzik Zsolt azt mondta a nyomozóknak, hogy a harmincmillió forintnyi vesztegetési pénzt ő adta át a Várkert Bazárnál található kis parkban, de Baja Ferenccel találkozott a Tabáni Tenisz Centerben, valamint a Markó utcai Pilot Caféban is, de ezeken a helyeken nem adott át pénzt.

A vallomás szerint Baja Ferenc rendszeres havi juttatást is kért, azt mondta, havi 2-3 millió forintra van szüksége, de a havi vesztegetési pénzek végül nem érkeztek meg az MSZP-s politikushoz. Fuzik Zsolt szerint Baja azt tervezte, hogy felvásárolja a SYS IT Services Kft-t, de egy másik befektető megelőzte.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán