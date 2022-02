Keddi járványadatok: 3193 új fertőzött, 131 halálos áldozat

A központi tájékoztató oldal adatai szerint az elmúlt 24 órában 3193 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak és elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg.

Több mint egy hónapja, január elején jelentettek a mostani új fertőzöttségi adathoz hasonlót utoljára, viszont az ötödik – omikron-variáns okozta – járványhullámban most jelentették a legtöbb halálos áldozatot (a múlt hét keddi csúcs lett így a múlté, aznap 123 elhunyt szerepelt a statisztikában).

Az aktív fertőzöttek száma 183 992 főre csökkent (-5568 fő).

A kórházban ápoltak száma egy nap alatt nem csökkent érdemben, 1 fővel kevesebb, 4740 koronavírusos beteget szorul ilyen kezelésre. Közülük a korábbinál eggyel többen, 177-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány kezdete óta összesen

1 762 878 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

43 430-ra emelkedett az elhunytak száma, míg

1 535 456 főt tartanak számon gyógyultként.

A beoltottak száma 6 389 711 fő, közülük 6 158 184 fő a második, 3 792 988 fő már harmadik oltását is felvette. A vakcinák beadása hetek óta lassabb, most például egy nap alatt 375-en kaptak első oltást, 1505-en másodikat és 1442-en harmadikat.

Az 5-11 éves korosztályban is már 89 ezer gyermek felvette az oltást.

A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi