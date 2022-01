Házak váltak lakhatatlanná vasárnap Magyarországon

Átmenetileg lakhatatlanná vált nyolc családi ház a vasárnapi erős szél okozta károk miatt, az azokban élő 34 embert rokonok fogadták be - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-vel.

Mukics Dániel közleménye szerint a szeles idő miatt vasárnap 1654 esethez riasztották a tűzoltókat, akik 192 helyszínen hétfő reggel is folyamatosan dolgoztak a károk felszámolásán. A legtöbb dolguk Pest megyében és Budapesten volt. Kárt csak Baranya megyében nem okozott a vihar.

A legtöbb helyen letört faágak, kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Sok fa utakra, házakra, melléképületekre, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt. A riasztások harmada épületkárok, magasból lógó cserepek, bádoglemezek, reklámtáblák, ledőlt kémények miatt érkezett, néhol közlekedési jelzőlámpákat is leszakított a szél - írta a szóvivő.

Tudatta: a szél 273 épületben okozott kárt, magánházak és több templom, kórház, orvosi rendelő és egyéb középület tetejét is megrongálta.

A Győr-Moson-Sopron megyei Beleden a szél megbontotta egy családi ház tetejét, amelyből egy leszakadt darab az udvaron tartózkodó emberre esett.

Az OKF a károk felmérését javasolja a lakóingatlanok körül és azt kéri, hogy a leszakadt elektromos vezetéket, sérült közműveket, veszélyesen megdőlt fákat a 112-es segélyhívón jelentsék be. Küzdelem kötött pályán Bár hétfő hajnalra a legtöbb vasúti vonalon elhárították a vasárnapi heves vihar okozta károkat - helyreállították a leszakadt felsővezetékeket, eltávolították a kidőlt fákat -, a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon továbbra is jelentős, 40-60 perces késéssel kell számolni - közölte a Mávinform az MTI-vel hétfőn reggel. A tájékoztatás szerint Cegléd és Abony között várhatóan délutánig vagy akár estig is eltart a mintegy 200 méteren leszakadt felsővezeték helyreállítása az egyik vágány felett. Így csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A torlódások és késések csökkentése érdekében a nyíregyházi, záhonyi és kör InterCity vonatok, valamint a sebesvonatok kerülő úton, a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon közlekednek, ezért Zugló, Kőbánya-alsó, Kőbánya-Kispest és Ferihegy megállóhelyeket nem érintik - közölte a Mávinform, jelezve azt is, hogy a Cegléd és Szolnok között közlekedő valamennyi vonat helyett ingavonat szállítja az utasokat.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila