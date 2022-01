Maszkválasztási vita: a belgyógyász most rendet tesz

A beoltottakat sem kerüli már el a koronavírus új, rendkívüli fertőző omikron variánsa, ezért az amerikai orvosok arra kérik az embereket, hogy mellőzzék a textilmaszkok viselését, amelyek szerintük nem biztos, hogy megfelelő védelmet nyújtanak a fertőződés ellen; a szövetmaszkok sebészeti maszkokkal való párosítását javasolják, vagy áttérést az erősebb légzőmaszkokra.

Az InfoRádió által megkérdezett belgyógyász, Kovács Gábor azonban másra is felhívta a figyelmet.

"Két funkciójuk van a maszkoknak: egyrészt mi ne fertőzzünk másokat, másrészt mi ne fertőződjünk meg, ha a környezetünkben légúti vírussal fertőzött személy van. A maszkok azonban nem védenek egyformán. Az egyszerű sebészi maszk attól védi a környezetet, hogy ne adjuk át olyan könnyen a fertőzést.

Ha azonban sebészi maszk van rajtunk, és a környezetünkben egy fertőzött ember nem visel maszkot, akkor nem garantált, hogy nem kapjuk el a fertőzést"

– tette tisztába.

A házi készítésű szövetmaszkokról pedig ezt mondta: "Valamennyi védelmet jelent, tehát a ki- és a belélegzett vírusok száma is alacsonyabb, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek hatékonysága nagyon alacsony."

Az FFP 2-es szájmaszkokról szóló "ítélet" a következő: "Ennek az a funkciója, hogy mi ne kapjuk el a vírust, ez a maszk viszont segíti a kilélegzést, tehát ha mi fertőzöttek vagyunk, bizony a környezetünket fertőzni tudjuk.

Ezek után milyen maszkot hordjunk – kapta meg a kérdést Kovács Gábor. "Nyilván

mind a kettőt kéne egyszerre hordani,

vannak ilyen emberek, akik így tesznek. Aki be van oltva, nincsenek klinikai tünetei, átesett a fertőzésen vagy tünetszegényen üríti a vírust, neki elsősorban magát kell védenie, az FFP 2-es maszk viselésével. Akinek viszont tünetei vannak, annak az FFP 2-es és sebészi maszk együttes használata tanácsolható."

Létezik egy úgynevezett FFP 3-as maszk is, azt azoknak kell hordaniuk, akik nagyon komolyan ki vannak téve a koronavírus-fertőzésnek,

"például azért, mert intenzív osztályon, fül-orr-gégészeten dolgoznak, ahol nagyon nagy a légúti vírus kiáramlásának lehetősége. A személyzet védelme érdekében tehát ez a legbiztosabb" – húzta alá Kovács Gábor.

Aki szerint viszont van egy rossz hír: "Ez elsősorban légúti vírus, de felületeken is képes megmaradni, és a szem nyálkahártyáján is képes bejutni. Ezért akár a védőszemüveg viselése is indokolt lehet, de ez a mindennapi életben nem valósítható meg."

Nyitókép: MTI/EPA pool/Sascha Steinbach