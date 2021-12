Már a fővárosi erdők között is nézelődhetünk egy appban

Immár 42 darab, összesen 309,3 hektár alapterületű, fővárosi tulajdonú erdőterület kezelésével is foglalkozik a Budapesti Közművek keretében önállóan működő FŐKERT kertészeti divízió. Az új feladat elvégzésére új munkatársak is csatlakoztak a stábhoz, megalakult a Természetvédelmi Csoporttal szorosan együttműködő, ötfős Erdőkezelési Csoport.

Az erdőterületek kezelése során a Főváros szakmai irányelvei szerint elsősorban az úgynevezett örökerdők létrehozása a cél. A minél természetesebb, őshonos fa- és cserjefajokból álló, hosszú távon önfenntartó erdőfoltok fenntartása, illetve a rossz állapotú erdők szakszerű kezelése Budapest biológiai sokféleségét növeli, élőhelyet kínál a városban élő állatok számára, hozzájárul a klímavédelemhez és a látogatható erdők a kirándulók számára is kiváló célpontot jelentenek. Forrás: Főkert

A BP Fatár alkalmazás lényegében Budapest folyamatosan bővülő, zöld vagyonleltára. A fejlesztés további célja egy nyilvános, térképes adatbázis és mobil applikáció létrehozása volt, mely a zöldfelületek megóvását, fenntartását és fejlesztését segíti. Az alkalmazás nemcsak a szakmai felhasználóknak hasznos, hanem bárki számára elérhető, izgalmas felfedezéseket kínál.

Az újonnan bekerült erdőadatok között minden terület pontos földrajzi elhelyezkedése és fényképes ismertetője megtalálható,

ez utóbbi a FŐKERT honlapján is elérhető. Az egyes területek leírásaiból megismerhetjük azok jelenlegi állapotát, természeti értékeit, a veszélyeztető tényezőket és esetenként a felmérésekben feltárt rövid távú kezelési feladatokat is.

A FŐKERT folyamatosan fejlesztett fakataszterében már jelenleg is mintegy 47 ezer, a fővárosi kertészeti társaság által kezelt fa adatlapja érhető el, köztük 100 nevezetes fáé. Ez utóbbiaknak a rövid történetével is megismerkedhet a felhasználó. A BP Fatár parkkataszterében a FŐKERT kezelésében lévő kiemelt fővárosi parkok közel 4,5 millió négyzetméteres zöldterületének 85 ezer élő és élettelen objektumával is találkozhatunk: a gyepektől a közműveken át, egészen a sakkasztalokig. A BP Fatár adatbázisa folyamatosan bővül, eddig három kerület (VI., XIII. és XIV.) további 90 ezer fájának adataival gazdagodott az adatbázis, illetve további kerületek integrálása is előkészületi fázisban van.

Nyitókép: Főkert