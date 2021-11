Jövő nyárig meghosszabbítaná a kormány a járvány miatti veszélyhelyzetet - a nap hírei

A járvány miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi a kormány jövő júniusig. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot, a többi módosítás pedig ehhez kapcsolódik. A törvényjavaslat három szakasza is sarkalatosnak minősül, ezért az elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának támogató szavazata szükséges. A rendkívüli jogrendben kiadott rendeletek felfüggeszthetik egyes törvények alkalmazását, a törvényi rendelkezésektől eltérhetnek, és a kormány egyéb rendkívüli intézkedéseket is hozhat.

Az országos tisztifőorvos szerint 1-2 hét múlva tetőzhet a koronavírus-járvány Magyarországon. Müller Cecília az M1-en azt mondta: a negyedik járványhullám felfutó szakaszában vagyunk, azért is fontos az oltások felvétele, mert legalább két hétnek kell eltelnie, hogy a vakcina kifejtse hatását. Az országos tisztifőorvos sikeresnek tartja az oltási akcióhét eddigi napjait. Vasárnapig reggel 7 és este 7 óra között 101 oltóponton előzetes regisztráció és időpont egyeztetés nélkül lehet koronavírus elleni vakcinát kérni.

Megduplázódott az új koronavírus fertőzöttek száma a tegnapihoz képest, több mint 12 és fél ezer új esetet regisztráltak. Az elmúlt 24 órában 176 koronavírusos beteg halt meg. 6.840 embert ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 155 ezret. A beoltottak száma 6 millió 57 ezer, közülük csaknem 2 és fél millióan a harmadik oltást is megkapták.

A rezsicsökkentés ügyét tartja a jövő évi választások egyik tétjének a miniszterelnök. Orbán Viktor a 15 éves Nézőpont Intézet ünnepi rendezvényén úgy fogalmazott, hogy rezsiharc örök, és a kormánypártokkal szemben azok állnak, akik észszerűtlennek tartják a rezsicsökkentést. A kormányfő szerint a kormánypártok esélyesként vágnak neki a jövő évi választásoknak. Úgy fogalmazott, hogy elegendő, ha a következő 5-6 hónapban bravúrok bemutatása nélkül, tisztességesen, az emberek megélhetését szem előtt tartva elvégzik a munkát.

A parlament előtt van a jövő évi adócsökkentésekről szóló törvényjavaslat, amely a kormány szerint több mint 750 milliárd forintot hagy az adózóknál. Az előterjesztés szerint januártól 13 százalékra csökken a munka közterhe. Megszűnik a másfél százalékos szakképzési hozzájárulás, emellett pedig 2 és fél százalékponttal mérséklődik a vállalkozások által fizetendő szociális hozzájárulási adó. Kedvezőbbé válnak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai is. A tervezet meghosszabbítja a kisvállalkozások kedvezményét a helyi iparűzési adóban és 10 százalékra csökken a kisvállalati adó kulcsa

A fővárosi vezetést okolja az innovációs tárca azért, hogy Budapest még nem kapta meg az államtól a közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges pénzt. A minisztérium közleménye szerint azért késik az utalás, mert a városvezetés nem hajlandó megkötni azt az új megállapodást, amely alapján Budapestnek a valós teljesítés alapján kellene megfizetnie a rá eső részt az agglomerációs személyszállításért, vagyis a MÁV által üzemeltetett HÉV járatokért. Karácsony Gergely főpolgármester erre úgy reagált, hogy az ő aláírása biztosan nem hiányzik, mert a költségvetési törvény rögzíti, hogy a kormánynak ki kell fizetnie a 12 milliárd forintot.

Szlovákiában teljes lezárást vezetnek be csütörtöktől két hétre a koronavírus-járvány miatt, és 90 napra veszélyhelyzet lép életbe. Kijárási tilalom lép életbe, nem nyithatnak ki az éttermek, valamint a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok. Dolgozni azok mehetnek, akiket beoltottak, átestek a betegségen, vagy negatív a tesztjük. A tesztelést a munkahelyeken végzik, az ehhez szükséges eszközöket az állam ingyen biztosítja. Az iskolákat egyelőre nem zárják be.

Olaszországban szigorúbb járványintézkedéseket vezetnek be a karácsonyi időszakban az oltatlanokkal szemben. A korlátozás országosan egyelőre december 6-tól január 15-ig lesz érvényben Mario Draghi miniszterelnök bejelentése szerint a többi között oltáshoz kötik a városi tömegközlekedés használatát, az oltatlanok így negatív teszttel sem vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Kötelezővé tették az emlékeztető oltást a rendfenntartók és az oktatásban dolgozók számára. Becslések szerint több mint hétmillió, 12 év feletti olasz nem vette fel még az oltást.

Elfogadta a jövő évi uniós költségvetést az Európai Parlament Ezzel összesen több mint 170 milliárd eurónyi kifizetést hagytak jóvá. Deli Andor, a Fidesz EP képviselője elmondta, hogy Magyarország a gazdaság újraindítását szolgáló költségvetésben 2100 milliárd forint regionális fejlesztési támogatással számol. A közös agrárpolitika kifizetései is biztosítottak. A képviselő ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte a magyar és a lengyel helyreállítási tervek jóváhagyásának további halogatását, de egyben azt is hangsúlyozta: ennek ellenére a magyar kormány el tudja indítani a helyreállítási programokat.

Megállapodtak Németországban az új koalíciós kormány megalakításáról a szociáldemokraták, a Zöldek és a liberális Szabaddemokrata Párt vezetői. Ha mindhárom párttagság elfogadja, akkor a koalíció már december elején átveheti a 16 éve kormányzó CDU-CSU pártszövetség helyét Németország élén. Olaf Scholz, a kancellári poszt várományosa, a szociáldemokraták jelöltje azt emelte ki, hogy az ország modernizációjára készülnek, így elkezdődik a beruházások évtizede, legelső intézkedéseik között pedig a minimálbér emelését tervezi.

Meghalt Csűrös Karola. 84 éves korában érte a halál. Csűrös Karola öt évtizeden át volt a Madách színház tagja, utolsó bemutatója a Forgószínpad volt. A férje, Horváth Ádám által rendezett teleregényében, a Szomszédokban lett országosan ismert és nagyon népszerű Etus szerepében. Csűrös Karola művészetét 1993-ban Erzsébet-díjjal és Déryné-díjjal ismerték el, 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2006-ban Érdemes művész lett.