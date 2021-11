Egész Magyarország a vörös kategóriában az uniós Covid-térképen - a nap hírei

Magyarország mellett a legsúlyosabb járványügyi kategóriába került az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ legfrissebb térképén Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország is. Ausztriában hétfőtől teljes lezárást rendel el a kormány tíz napra, február 1-jétől pedig kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást. Szlovákiában az összeomlás szélén áll az egészségügy. Az oltatlan embereket kitiltják minden nem alapvető fontosságú üzletből. Csehországban az oltatlanok negatív teszt birtokában sem mehetnek tömegrendezvényekre, étterembe vagy hotelbe. Bajorországban is teljes lezárást vezetnek be azoknak, akik nem kaptak oltást a koronavírus ellen.

Az elmúlt 24 órában 11 289 új koronavírusos esetet igazoltak, ez új rekordot jelent a hazai számokban, felülmúlva a harmadik hullám csúcsán, márciusban regisztrált napi adatokat is. 135 beteg halt meg a kór szövődményeiben. 6.122 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 613-an vannak lélegeztetőgépen.

Emelkedő számokra számít a koronavírus járvány 4. hullámában a kormányfő. Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában azt mondta: a védelmi intézkedések nem akadályozzák meg a fertőzés terjedését, csak a járvány sebességét lassítják. Hozzátette: hamarosan lehetőség lesz az 5 és 12 év közötti gyerekek oltására is. A miniszterelnök kitért arra is, hogy szerinte 80 százalék feletti a támogatottsága az üzemanyagárak befagyasztásának. Orbán Viktor azt mondta: eddig a piacra bízták a benzin árának szabályozását, de a drasztikus árnövekedés miatt lépni kellett. A kormányfő a rezsicsökkentésről azt mondta: az egyetemes szolgáltatásokra alacsonyabb árszabályozás vonatkozik. Most azt elemzik, hogy ha a kisvállalkozások előtt is megnyitják ennek a lehetőségét, akkor mennyit vesztenek ezen az energiaszolgáltatók, és kibírják-e ezt a veszteséget.

A pénzügyi és adminisztratív akadály is elhárult, érkezhet a fővároshoz az egészségfejlesztésre fordítható 10 milliárd forint kormánytámogatás. Fürjes Balázs, a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár és Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes áttekintették az Egészséges Budapest Program. A városvezetés és a kormány közötti megállapodás értelmében az állam 2020–2024 között évi 10 milliárd forinttal, összesen 50 milliárddal támogatja a budapesti kerületek egészségügyi fejlesztéseit.

Megkezdődött a felkészülés a magyar űrstratégia végrehajtására, amelynek legfőbb célja egy magyar kutatóűrhajós felküldése az évtized közepén a Nemzetközi Űrállomásra - jelentette ki külgazdasági és külügyminiszter Portóban. Szijjártó Péter az Európai Űrügynökség miniszteri szintű ülésén arról számolt be, hogy az idén elfogadott első nemzeti űrstratégia keretében már meg is kezdődött a magyar űrhajós kiválasztásának folyamata. A stratégia keretében megkezdődött az előkészítése egy magyar telekommunikációs műhold Föld körüli pályára bocsátásának.

Digitalizálási, multimédiás vagy hangoskönyv programjaikhoz kaphatnak támogatást hazai és határon túli könyvkiadók. A Petőfi Kulturális Ügynökség által kiírt pályázat keretösszege 150 millió forint, ebből egy-egy jelentkező 1 és 5 millió forint közötti összeget igényelhet. A pályázatot november 29-ig lehet beadni.

Megnyílt a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren. A vásárt kordonok között tartják, a rendezvény csak védettségi igazolvány felmutatásával látogatható. Az adventi vásár december 31-ig várja a látogatókat a Vörösmarty téren.

November 22-én állítják fel a Kossuth téren az Ország Karácsonyfáját. Idén egy 18 méter magas ezüstfenyőre esett a választás, amely egy Veszprém megyei családi ház kertjét díszítette. Az Ország Karácsonyfája adventtől vízkereszt napjáig díszíti a Kossuth teret, lebontását követően pedig a faanyagot - tűzifaként - rászorulóknak ajánlja fel az Országgyűlés Hivatala.

Meghalt Schöpflin György. A Londoni Közgazdasági Egyetem kelet- és közép-európai politikatörténet professzora 1939. novemberében Budapesten született, családjával 1950-ben hagyta el az országot és Nagy-Britanniába emigrált. A glasgow-i egyetem jogi karán végzett, 1967 és 1976 között a BBC újságírója volt. Tizenöt évig, 2004-től 2019-ig volt fideszes európai parlamenti képviselő. Schöpflin György öt nap múlva töltötte volna be 83. életévét.