Hétfőtől a csehek is szigorítanak

Robert Plaga oktatásügyi miniszter a kormányülés után azt írta a Twitteren, hogy a tanulókat november 22-től kezdődően minden hétfőn antigéntesztnek vetik alá. A tesztelés költségeit az egészségbiztosítók állják.

A kormány november elsejétől visszamenőleg ismét bevezette az úgynevezett válságtáppénzt azok számára, akik a járvány alatt koronavírusos betegről, illetve karanténban lévő személyről fognak gondoskodni. Ők megkapják alapkeresetük 80 százalékát, amit napi 370 koronás (5180 forintos) állami támogatás egészít ki - jelentette be Jana Malácová munkaügyi és népjóléti miniszter. Ez az intézkedés azonban csak azután lép életbe, hogy a parlament is jóváhagyta és az államfő aláírta. Malácová bízik abban, hogy mindezt gyorsított eljárásban is meg lehet tenni.

A cseh kormány már korábban úgy döntött, hogy megszigorítják a koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseket, és

hétfőtől kezdve bevezetik az úgynevezett bajor modellt, amely a Covid-mentesség igazolására nem fogadja el a teszteket.

Andrej Babis kormányfő a közszolgálati televízióban már korábban azt mondta: ennek az intézkedésnek az érvényesítése nem teszi szükségessé a szükségállapot kihirdetését. A kormány korábban a bajornál szigorúbb osztrák modell bevezetését mérlegelte, de miután ehhez jogi szakértők egy része szerint a szükségállapot kihirdetésére lenne szükség, lemondtak róla.

"Hétfőtől kezdve a szolgáltatások terén és a tömeges rendezvényeken csak a teljes beoltottság, illetve a gyógyultság igazolását fogadják el" - mondta Babis. Ez a magyarázat szerint azt jelenti, hogy a be nem oltottak ezentúl nem vehetnek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, és nem vehetnek részt a tömeges akciókon.

A tesztek közül a jövőben a közéletben csak a PCR-teszt lesz elfogadható.

Aki csak az oltás első dózisát kapta meg, annak a szolgáltatások igénybevételéhez vagy a tömegrendezvényen való részvételhez még egy PCR-tesztre is szüksége lesz. Az egészségbiztosítók havonta öt PCR-teszt költségeit fogják állni.

A kormányfő a sajtótájékoztatón ismételten az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte ez elsősorban abban mutatkozik meg, hogy kevesebben kerülnek kórházba, és enyhébb a betegség lefolyása is.

A 10,7 milliós Csehországban eddig 6,23 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját, 590 ezren pedig már a megerősítő, harmadik adagot is. A vakcina első adagját 250 ezren vették fel. A napi oltások száma 45-50 ezer között mozog.

A cseh kórházakban jelenleg 4750-en fekszenek koronavírusos megbetegedéssel, közülük az orvosok mintegy 600 állapotát minősítik súlyosnak. A Covid-19 betegség szövődményeiben eddig összesen 31 879-en hunytak el.

