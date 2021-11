Részletek az szja-visszatérítésről: kinek és hogyan kell nyilatkoznia? – Íme!

A NAV online felületén már elérhető az a nyilatkozat, amely szükséges a gyermeket nevelő magánszemélyek szja-visszatérítéséhez. A benyújtási határidő 2021. december 31. – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal (NAV) szóvivője, Kis Péter András.

A kormány az idén döntött arról, hogy a gyermeket nevelők 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját egy egy bizonyos mértékig visszafizeti. Miként azt az Infostart is megírta, a minap a NAV online felületén elérhető lett a VISSZADO-nyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek szja-visszatérítéséhez. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról kérdeztük a NAV-szóvivőt.

„A nyilatkozatot nem mindenkinek kell kitölteni – mondta Kis Péter András –, ugyanis aki a családi pótlékot kapja akár bankszámlára, akár postáson keresztül, annak adataik a célba juttatáshoz igazából adottak pont ebből, hogy a családi pótlékot folyósító szerv átadja a NAV-nak. Aki viszont családi kedvezményre jogosult, de családi pótlékot nem kap, annak tudatni kell velünk, hogy ők hogyan szeretnék megkapni az szja-visszatérítést, erre hoztuk létre a VISSZADO-nyilatkozatot.”

A nyilatkozat itt érhető el a kitöltést segítő útmutatóval egyetemben.

„Itt lehet megadni a bankszámlaszámot vagy a postacímet, attól függően, hogy ki hogyan szeretné megkapni az adóvisszatérítését, és lehet nyilatkozni jogosultságról is, hogy mondjuk magzat miatt jogosult családi kedvezményre, vagy vannak eltartott gyerekek, és emiatt jár számára vissza az adó” – mondta a szóvivő.

Felhívta a katások figyelmét arra, hogy mindenképpen érdemes nyilatkozniuk, ugyanis ők nem fizetnek szja-t és családi kedvezményt sem tudnak igénybe venni, pont az adózási különbség miatt, de most a szabály úgy szól, hogy azok a katások, akik egyébként családi kedvezményre lennének jogosultak, visszakapják a tételes adójuk 25 százalékát, tehát mindenképpen érdemes nyilatkozniuk ahhoz, hogy február 15-ig kapják az adóvisszatérítést.

Egy családban

az egyik szülő kapja a családi pótlékot, neki tehát nem szükséges kitöltenie a nyilatkozatot, de a másik szülőnek igen, hiszen ő is jogosult a visszatérítésre.

„A VISSZADO-nyilatkozat jó arra is, hogy az adózók meg tudják nézni az adataikat, hogy mi mindent láttunk-e, vagyis aki a családi pótlékot kapja, ő is nyugodtan felmehet erre az oldalra, és megnézheti a VISSZADO-nyilatkozatát, hogy minden adat stimmel-e benne és minden adatot láttunk-e. Ha igen, és minden ki van töltve, akkor igazából be sem kell adni a nyilatkozatot, akinél viszont valamilyen adat hiányzik, annak meg kell adni a postacímet vagy pedig a bankszámlaszámot” – ismertette Kis Péter András.

A megszületendő gyermekhez kötődő jogosultság kapcsán a szóvivő elmondta, hogy „a családi kedvezményre való jogosultsága az egész kulcsa: aki az idén akár csak egy napra is családi kedvezményre volt jogosult, mondjuk azért mert betöltötte a 91 napos várandósságot, az az egész éves 2021-ben befizetett szja-t visszakapja a plafonösszegig.”

