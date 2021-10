Így nézhet ki az új "válástörvény" - Varga Judit nyújtotta be

A Polgári törvénykönyv módosítása lehetőséget biztosít arra, hogy a bíró az egyik szülő kezdeményezésére elrendelje a gyermek úgynevezett váltott elhelyezését, ami azt jelenti, hogy a gyermek például két hétig az anyával, két hétig pedig az apával lesz a válás után - foglalta össze javaslata lényegét az InfoRádióban Varga Judit.

"Eddig erre csak egyezség esetén volt törvényes lehetőség. Az élet követelte ezt, túlhaladta a Polgári törvénykönyv merevségét. Azt látjuk, hogy

ez a megoldás tudja garantálni, hogy a szülők és a gyermekek különélése minél kevésbé legyen megterhelő - elsősorban a gyermekek számára -,

és a tényleges kapcsolat egyenlővé válhasson. Konfliktusos helyzetekben is alkalmas lehet arra, hogy előmozdítsa a szülők hosszú távú együttműködését" - részletezte az igazságügyi miniszter.

Szerinte a változás nagyobb mozgásteret, de ebből fakadóan nagyobb felelősséget is jelent majd a bíróknak.

"Minden helyzet más és más, éppen ezért nagyon fontos, hogy a bírónak megfelelő empatikus, helyzetfelismerő képessége, tapasztalata legyen, hogy ezekben az egyedi esetekben a legeslegjobb döntést hozhassa meg. Tehát

a bíró mozgástere is meg fog növekedni,

mert egyértelmű, hogy ha olyan körülményeket észlel, amelyek aztán csak még nagyobb konfliktust fognak generálni, amelyek esetében csak még nagyobb problémát okoz a váltott elhelyezés, akkor természetesen nem fog így dönteni, nem dönthet így."

Az igazságügyi miniszter fontosnak nevezte, hogy a bizonyos életkor feletti gyermekek véleményét is kikérjék a bírók, mint ahogy az is érdek, hogy a válóperek ne húzódjanak el; ez utóbbit már jogszabályok is segítik.

