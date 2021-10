Véget ért az előválasztás, a válaszokra még várni kell

Hét napig tartott az ellenzéki előválasztás második fordulója, az utolsó személyes szavazópontok szombaton 19 órakor zártak be. Az online szavazási eljárásban a 20 órakor még sorban álló szavazópolgárok videós azonosítását elvégezték az operátorok, a sikeres videós azonosítás után ők még éjfélig voksolhatnak.

A Telex arról írt, hogy az utolsó órákban támadás érte az előválasztás informatikai rendszerét. A portálnak több olvasó jelezte, hogy külföldről próbált szavazni, de nem tudtak. A problémát észlelők levelet is kaptak a szavazást lebonyolító aHangtól, illetve az ELEVE támogatói csoporttól, amelyben az írták, hogy „az előválasztás szavazó rendszerét súlyos külföldi támadás érte, ezért jelenleg a szavazórendszer külföldről sajnos nem elérhető. Informatikusaink dolgoznak a támadás kivédésén, de sajnos nincs garancia arra, hogy a külföldről történő elérhetőség helyreáll-e a szavazás lezárásáig.” Az utolsó órában az online voksolás belföldről sem működött tökéletesen – írta a lap.

Péntekig 543 585-en vettek részt az előválasztáson, az érdeklődés szombaton is nagy volt. A voksokat vasárnap kezdik el számolni. A papíralapú szavazatokat egy budapesti helyszínre szállítják, és csak akkor kezdik el számolna, amikor valamennyi megérkezik. A szavazatokat megyénként, Budapesten választókerületenként összesítik. Minimum óránként egy megye és egy budapesti választókerület eredményeit jelentik be napközben, 12-13 órától. A végeredményt várhatóan vasárnap késő este közlik majd.

Az utolsó napot mindkét miniszterelnök-jelölt országjárással töltötte. Dobrev Klára Szegeden és Egerben járt. A DK-s jelölt többek között arról beszélt, meggyőződése, hogy Magyarországnak progresszív baloldali politikára van szüksége, mivel az elmúlt 10 év olyan sebeket okozott, amit szerinte csak egy szociálisan érzékeny kormányzással lehet csak begyógyitani.

Márki-Zay Péter Budapesten, Szentendrén és Dunakeszin is kampányolt. A Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje az Index tudósítása szerint azt mondta, az országban most három harmadra oszlanak az emberek: az első mindent megtenne azért, hogy leváltsa Orbán Viktort és rendszerét, míg a másodikat mozgósítani lehet a Fidesz gyűlöletkampányával. Eközben a harmadik harmad kiábrándult a politikából és bizonytalan. Márki-Zay Péter szerint Hódmezővásárhelyen őket mozgósítva sikerült nyerni, és ezt meg lehet ismételni az országgyűlési választásokon is, akkor, ha az emberek azt látják, hogy az elmúlt 30 év politikájával szemben mást képviselnek.

Nyitókép: Facebook/Előválasztás 2021/Bordás Róbert/aHang