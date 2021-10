Elemzők: feszült hangnem, igazi vita nélkül

A Republikon Intézet stratégiai igazgatója úgy vélte, hogy mindkét jelöltnek kulcsfontosságú volt a szerda esti televíziós vita, ami érezhetően sokkal feszültebb, bonyolultabb volt, mint a korábbiak, ahol ugyan adódtak konfliktusok, de talán különösen az első vitára volt jellemző, hogy nagyrészt egyetértettek a jelöltek.

Virág Andrea szerint Dobrev Klára legfőbb célja, hogy egyben tartsa a szavazótáborát, hiszen a legnagyobb ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltjeként, valamint az első forduló győzteseként indul az ellenzéki előválasztáson, ugyanakkor további két további cél is tetten érhető volt esetében a vitában. Egyfelől, hogy kicsit „elriassza” a szavazókat Márki-Zay Pétertől, amire két stratégiát választott:

kimondta, hogy nem alkalmas arra, hogy egyben tartsa az ellenzéki tábort,

másrészt többször jelezte, hogy most az országnak nem további pár évnyi jobboldali konzervatív kormányzásra van szüksége, hanem egy baloldali kormányra.

Virág Andrea szerint mindez egyszerre támadás Márki-Zay Péter ellen, hogy elbizonytalanítsa az ellenzéki szavazókat attól, hogy rá szavazzanak, másrészt egy gesztus, legfőképp Karácsony Gergely szavazóinak, akiktől a DK jelöltje azt remélheti, hogy adott esetben megoszlanak közte és riválisa között.

A fentiekkel szemben Márki-Zay Péter „több szinten több dologgal operált” – tette hozzá a szakértő, aki szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjének

az egyik fő üzenete az esélyesség volt, hogy ő az, aki esélyes Orbán Viktort legyőzni.

A vita során arra is fel lehetett figyelni, hogy gyakran említette Karácsony Gergely nevét, és hogy miben állapodtak meg vele, ami szintén egy gesztus a főpolgármester szimpatizánsainak abba az irányba – nyilvánvalóan Karácsony Gergely kérésével összhangban – hogy rá szavazzanak. Látható volt továbbá, hogy Márki-Zay Péter a szakpolitikai résznél többször visszautalt a 2010 előtti kormányokra, mondván, hogy több évtizednyi romlást hoztak, és azóta sem történt semmi, próbálva mindegy hitelteleníteni Dobrev Klárát – magyarázta a Republikon stratégiai igazgatója. Emellett gyakran hivatkozott most is a hódmezővásárhelyi eredményeire, magát kormányzóképes és a győzelemre esélyes jelöltként felmutatva.

Virág Andrea egyetértett azzal, hogy nagy eséllyel a Demokratikus Koalíció lesz az, ami a legnagyobb – kormánypárti vagy ellenzéki – frakciót fogja adni a következő parlamentben. De még előbbi esetében sem szabad arról megfeledkezni, hogy egyedül ők sem fognak tudni kormányozni. Vagyis - ellenzéki siker esetén – a leendő miniszterelnöknek, legyen szó Dobrev Kláráról vagy Márki-Zay Péterről, a legfontosabb feladata az lesz, hogy a kampányban, illetve a majdani esetleges kormányzásban képes legyen kiépíteni magának politikai szövetségrendszert az ellenzéken belül.

Gyurcsány Ferenc az egyedüli…

Erdélyi Rezső Krisztián szerint a szerda esti vita során Dobrev Klára és Márki-Zay Péter két, látszólag eltérő politikai attitűdöt képviselt, még ha sok szempontból egyetértés is volt a két jelölt között. Vagyis a valódi vita sokkal inkább egymás személyéről, vélt vagy valós cselekedeteiről szólt – tette hozzá a Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint izgalmas kérdés, hogy a vita után miként alakulnak majd a részvételi adatok, hiszen Márki-Zay Péternek egy minimum félmilliós részvételnél van esélye a győzelemre, így a mozgósítási szükségesség sokkal inkább a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjének az oldalán áll fenn. „De hogy a szerda este kinek hozhat szavazatokat, azt azért nehéz megbecsülni, mert nem volt valódi vita, leszámítva az elején hallható személyeskedést” – ismételte meg.

Úgy látja, Márki-Zay Péter azon kijelentése, miszerint Dobrev Klára alkalmatlan arra, hogy megnyerje a jövő tavaszi országgyűlési választásokat, a Demokratikus Koalíció szavazóit – az ellenzéki előválasztás során – egészen biztosan fűti majd, azonban sok olyan embert, főleg a fiatalokat, akik sem a 2010 előtti, sem a 2010 utáni kormányzás felé nem tekintenek szimpátiával, alapvetően hűti. Utóbbi csoport ugyanis azt gondolhatja, hogy

olyan miniszterelnök-jelöltre lenne szükség, aki pártokon felül áll.

„Ilyen Márki-Zay Péter, bár tegyük hozzá, pont ez az ő gyengesége is – jegyezte meg Erdélyi Rezső Krisztián –, hiszen nincs mögötte párttámogatás, így nagyon nehéz lenne bármilyen jogszabályi-törvényi tervezetéhez többséget szereznie.” A Nézőpont munkatársa – Virág Andrea szavaival egybecsengően – emlékeztetett: a többség kérdésének jelentős része az első fordulóban eldőlt, és akár ellenzékben maradnak, akár kormányra kerülnek, a mostani ellenzéki pártok közül a legnagyobb parlamenti frakciója a Demokratikus Koalíciónak lesz, „ami praktikusan azt jelenti, hogy

legyen bárki a miniszterelnök, a DK és így inkluzíve Gyurcsány Ferenc engedélye nélkül semmit nem lehet majd csinálni”.

A szakértő megjegyezte, véleménye szerint Gyurcsány Ferenc az egyetlen olyan személy az ellenzéki politikai oldalon, aki lát a pályán, aki képes hosszú távon tervezni, gondolkodni, és akinek lehet forgatókönyve egy esetleges vereségre és egy esetleges győzelemre is, szemben a legtöbb ellenzéki párttal, politikussal, akik mindent feltettek a 2022-es országgyűlési választások megnyerésére. Amennyiben nem nyernek, az abból a szempontból jöhet jól Gyurcsány Ferencnek, hogy lesz négy éve arra, hogy az ellenzéki térfélen mindenkit beolvasszon, és ha nem lesz annyi ellenzéki párt, azzal a DK elnöke nyer a legtöbbet, hiszen övé a legnagyobb párt, frakció és ő az ellenzék vezető ereje.