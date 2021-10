Márki-Zay Péter: az utolsó pillanatban félre fogom rántani a kormányt

Az ellenzéki győzelemhez nem egy párt kell, hanem a pártok összefogására van szükség – hangsúlyozta vasárnapi kampányeseményén Karácsony Gergely. A Párbeszéd, az MSZP és a Lehet Más a Politika miniszterelnök-jelöltje úgy látja, ő az az ember, aki képes lehet elvinni az embereket nagy tömegben szavazni.

„Én azért vagyok itt, mert tudom azt, hogy én tudom leváltani Orbán Viktort – mondta a főpolgármester. –Tudom, hogy mások is kellenek ehhez, hogy ezt elérjük, de mások nem tudják ezt elérni, mert mások nem tudják összetartani azt a rendkívül sokszínű tábort, amely Magyarországon változást akar, és nem tudják ezeket az embereket, egyben megmozgatni és elvinni 2022 áprilisában a szavazófülkékhez. Azt gondolom, azt hiszem, és ezért vagyok itt és ezért küzdök, és ezért

nem visszalépek, hanem előre, mert én tudom leváltani Orbán Viktort.”

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy Hadházy Ákost bízná meg az elszámoltatás vezetésével, riválisát Dobrev Klárát pedig külügyminiszterként képzeli el kormányában.

A főpolgármester beszéde után nem sokkal Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje közösségi oldalán azt írta, most a munkának van itt az ideje, a pozíciók osztogatásával még ráérnek.

Vasárnap délután az ellenzéki előválasztás első fordulójának 3. helyezettje, Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje arról beszélt, hogy magát tartja ideális miniszterelnök-jelöltnek, de ha a sikerhez a visszalépése kell, akkor kész ezt megtenni

„Semmilyen túlzás, semmilyen hiúság, semmilyen önteltség nincs abban, amikor azt mondom, hogy a legnagyobb eséllyel a legtöbb embert még mindig én tudnám megszólítani önökkel együtt, tiveletek 2022 áprilisában – mondta hívei előtt előválasztási gyűlésén. – Ti is mindannyian értsétek meg azt, hogy az igazi államférfi felelősség az, hogy én már most elmondom nektek és elmondtam Karácsony Gergelynek is, hogy az én meggyőződésem, lelkiismeretem szerint őneki kell beállni és engem támogatnia, hogy az én meggyőződésem szerint

az én nevemnek ott kell lenni a szavazólapon, de ha ő ebből hiúsági kérdést csinál, az utolsó pillanatban ebben a chicken game-ben én félre fogom rántani a kormányt.

Az én lelkiismeretemen nem fog száradni az, hogy Dobrev Klára legyen a közös ellenzéki miniszterelnökjelölt, és ezáltal Orbán Viktor maradjon hatalmon.”

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és korábbi miniszterelnök-jelöltje a közösségi oldalán arról írt, hogy aki tisztában van a magyar társadalom realitásaival, az tudja, hogy az ellenzéknek Dobrev Klára vezetésével van a legkevesebb esélye legyőzni a Fideszt.

Molnár Csaba a DK alelnöke és kampányfőnöke a Facebook-oldalán Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter beszéde után azt hangsúlyozta, ők nem csak azt mondják, hogy nem kívánnak pártpolitikusokat látnia kormányokban, hanem azt is, hogy miniszterelnökként, koalíciós kormány vezetőjeként egymaguk szeretnék eldönteni a miniszterek személyét, márpedig a parlamentáris demokrácia lényege, hogy a minisztereket a koalíciós pártok delegálják a kormányba a pártok parlamenti súlyának megfelelően.