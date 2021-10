Előválasztás: egy választókerület lehet az ország a második fordulóra

Hajdú Gergő tájékoztatása szerint az ellenzéki pártok közös döntése volt az előválasztás második fordulójának vasárnapi indulása, ami komoly logisztikai követelményeket igényel, kezdve a szavazólapok nyomdai előállításától a különféle okoseszközök pótlásán át az online „poll center” újraszervezéséig.

Lesz-e változás a szavazópontokban?

Jelen állás szerint jókora eséllyel az egész ország egy választókerület lesz, tehát nem kell majd a lakcímhez tartozó sátorban voksolni - mondta az aHang kampányigazgatója. A fix sátrak nagy része marad, míg a mozgó sátraknál lehet változás, erről az Országos Előválasztási Bizottság ad majd részletes tájékoztatást a hét közepén.

Gördülékenyebb lesz-e az online szavazás?

Hajdú Gergő elismerte, az előválasztás első napjaiban nehézkesebben működött az online szavazórendszer, de az operátorok számának 250-re növelésével a végére a legtöbben 5-15 percen belül tudtak voksolni. Ezzel a lehetőséggel több mint 122 ezren éltek. Hozzátette: azzal kapcsolatban, hogy újra kell-e regisztrálniuk magukat a szavazóknak, hatpárti egyetértés kell, ez a döntés azonban egyelőre még várat magára.

Elhúzódhat-e ismét a szavazatszámlálás?

A szakember megjegyezte, hogy azok a – pártos és civil – aktivisták ültek be szavazatot számlálni, akik előtte végigdolgozták az előválasztás kilenc napját. Vagyis bővíteniük kell az emberi emberi erőforrás-kapacitást, hogy gördülékenyebb legyen minden. Azzal együtt, hogy most már van egy bejáratott rendszerük, illetve hogy az elovalasztas.hu oldalon még lehet jelentkezni önkéntesnek – tette hozzá.

Mi lesz akkor, ha valaki visszalép?

A szavazólapokon mindhárom jelölt neve szerepelni fog, és az erre szolgáló fekete filctollakkal tudják majd adott esetben az aktivisták országszerte lehúzni annak a nevét, aki esetleg a visszalépés mellett dönt. A jelöltek ezen szándékukat október 9-ig tudják jelezni az Országos Előválasztási Bizottságnál - mondta Hajdú Gergő.

Van-e értelme a nyilatkozatnak?

Mint ismert, az előválasztás első fordulójában a sátrakban szavazók – szemben az online voksolókkal – nyilatkoztak arról, hogy a 2022 országgyűlési választáson is az ellenzékre fognak szavazni. Az aHang kampányigazgatója úgy véli, ez elsősorban egy „manifesto” volt az ellenzék részéről, amiről azt gondolták, hogy távol tartja a másik oldalt, a kormánypárti szavazókat, hogy „tömegével hackeljék meg” a folyamatot. Megjegyezte, nem történt ilyen tömeges szándék az első fordulóban, és most sem számít majd erre. Ez egyfajta kiállás a hatpárti ellenzék, illetve a többi jelölőszervezet mellett, így azt a hatpárti együttműködésnek kell döntenie, szükségét érzik-e a második fordulóra is – tette hozzá.

