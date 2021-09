A garantált bérminimum emeléséről is beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter - a nap hírei

A minimálbéremeléssel azonos mértékű növelést nevezett szükségesnek a garantált bérminimum esetében is a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón úgy fogalmazott, hogy ennek érdekében kész költségvetési áldozatra is az állam. Megerősítette: az a cél, hogy januártól bruttó 200 ezer forintra emelkedjen a minimálbér. A miniszter elmondta azt is, hogy a rászorulók esetében megszületett a döntés a hitelmoratórium meghosszabbításáról. Azt is megerősítette: a járvány miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi a kormány az Országgyűlésnél. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szabadságjogokat nem korlátozzák.

A koronavírusról, az afganisztáni helyzetről, a jogállamiságról és klímavédelemről is szólt évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén arról beszélt: fel kell gyorsítani a világon a koronavírus elleni vakcinaelosztást, ezért 2022 közepéig további 200 millió adag vakcinát fog adományozni az unió a rászoruló országoknak. Az afganisztáni helyzetről azt mondta: Brüsszel további 100 millió eurót biztosít a humanitárius segítségnyújtásra az Afganisztánban élők számára. Bejelentette azt is: Brüsszel négymilliárd eurót ajánl fel a klímaváltozás elleni fellépésre a 2027-ig terjedő időszakban. A jogállamiságra utalva azt mondta: minden rendelkező eszközzel megvédi Brüsszel az uniós költségvetést a jogállamiságot sértő lépések esetén.

Megindítja a következő hetekben az Európai Bizottság az első hivatalos eljárásokat azokkal a tagállamokkal szemben, amelyeknél a jogállami problémák az uniós pénzek rendeltetésszerű felhasználását veszélyeztetik. Ezt az évértékelő beszéde utáni vitában erősítette meg Ursula von der Leyen. A brüsszeli testület elnöke azt is világossá tette, hogy az Európai Bizottság mindaddig nem javasol elfogadásra nemzeti helyreállítási terveket, ameddig nem rendezik megnyugtatóan az igazságszolgáltatás függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos hiányosságokat. Hozzátette: a következő hetekben kiküldik az első írásbeli értesítéseket.

Az eurókötvény-kibocsátást is egyértelmű nemzetközi sikernek nevezte a keddi dollárkötvény kibocsátás után a pénzügyminiszter. Varga Mihály szerint ez azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is bíznak a magyar gazdaságban. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a most bevont forrásokat a gazdaság újraindítására, a beruházások támogatására fordítják. A kibocsátásokra azért is szükség volt, mert az Európai Unióban az európai helyreállítási alapról szóló döntés elhúzódik. Ugyanakkor kiemelte: a késlekedő uniós forrásokat ezzel pótolni lehet.

Már igényelhető a 90 napos munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás. Az alacsony iskolai végzettségűek után 9 hónapig kaphatnak bértámogatást a vállalkozások. Ennek fejében vállalniuk kell, hogy teljes- vagy legalább napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatják a kevésbé képzetteket. Az első 3 hónapban a vállalkozásnak minimum 120 órányi, szakmai ismeretre irányuló képzésben kell részesítenie az álláskeresőt, amihez külön támogatás nem jár.

Márki-Zay Péter szerint a választások után megalakuló új kormánynak az adótörvényekhez nem szabadna nyúlnia, az alaptörvény hatályon kívül helyezését ugyanakkor támogatja. A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: javasolta az ellenzéki pártoknak, hogy deklarálják: a családi adókedvezményeket a kormányváltás esetén is megtartják majd. Azzal ugyanakkor egyetért, hogy akár egyszerű többséggel mondják ki az alaptörvény egyes pontjainak érvénytelenségét, és azonnal kezdődjön meg egy konszenzusos alkotmányozási folyamat. Közölte, hogy szakértői kormányt tart szükségesnek, ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy az ellenzék többi miniszterelnök-jelöltje kormányzati szerepet kapjon.

Befejezte négynapos szlovákiai látogatását Ferenc pápa, aki a pozsonyi repülőtéren tartott rövid búcsúceremónia után kíséretével visszarepült Rómába. A katolikus egyházfő Sasváron, a pálos rendi Fájdalmas Szűzanya kegyhelyen tartotta meg látogatását lezáró búcsúmiséjét. A homíliát mintegy ötvenezren hallgatták a helyszínen. A szertartás végén a pápa ajándékként elhelyezett egy aranyrózsát a Fájdalmas Szűzanya szobránál.

Franciaországnak az Iszlám Állam terrorszervezet elleni katonai szerepvállalására válaszul követték el 2015. novemberi párizsi merényletsorozatot – mondta a terrorkommandó egyetlen életben maradt tagja. Salah Abdeslam, a párizsi esküdtszék előtt arról beszélt, hogy a francia repülőgépek, amelyek az Iszlám Államot bombázzák, nem tesznek különbséget férfi, nő és gyerek között. A támadók azt akarták, hogy Franciaország ugyanazt a fájdalmat élje át. A 6 évvel ezelőtti támadásokban 130 ember halt meg Párizsban.

Meghalt Póka Egon basszusgitáros, zeneszerző, a Kőbányai Zenei Stúdió művészeti szakképző iskola alapítója, igazgatója. A legendás zenész 68 éves volt. 1970-től az Olympia zenekar tagja volt, ahol többek között Charlie-val és Tátrai Tiborral is játszott. Zenélt Radics Bélával a Tűzkerékben. 1978-tól 1993-ig a Hobo Blues Band tagja volt, 1997-től 2009-ig a P. Mobilban játszott, legutolsó zenekara a Póka Egon Experience volt.