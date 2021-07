Ezüstérmes lett a párbajtőröző Siklósi Gergely a tokiói olimpián - a nap hírei

Ezüstérmet szerzett Siklósi Gergely párbajtőröző a tokiói olimpián. A 23 éves versenyző ezzel megszerezte a magyar küldöttség 2. érmét. A fináléban a francia Romain Cannone verte meg. Szombaton Szilágyi Áron kardvívó aranyérmet szerzett, ezzel harmadszor is olimpiai bajnok lett. A vasárnapi versenynap után Magyarország a 9. helyen áll az éremtáblázaton. A listát Kína vezeti.

Egy nagy nemzetközi lobbihálózat nyomásgyakorlása áll a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni támadás mögött - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádiónak adott interjúban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az európai pénz-, és politikai ügyeket ne lehessen összekeverni. Kijelentette, a gazdaság újraindításának felgyorsítását függetlenül kell kezelni az európai forrásoktól, most arra kell koncentrálni, hogy a magyar szabályok, magyar körülmények legyenek a lehető legjobbak a beruházások vonzása szempontjából.

A nagyszülőket és az időseket méltatta az Úrangyala imádságát követő beszédében Ferenc pápa az idősek és nagyszülők első világnapja alkalmából. A katolikus egyházfő megemlékezett a kínai áradások áldozatairól és áldását küldte a tokiói olimpiai játékokra is. Az ünnepi szentmisét a Szent Péter-bazilikában szintén az idősek világnapjának szentelték, de a július 4-én megműtött Ferenc pápa helyett azt Rino Fisichella püspök mutatta be.

Újabb szigorításokat vezetnek be hétfőtől Horvátországban. A magas fertőzöttségi arányt regisztráló, nem európai uniós országokból, például Nagy-Britanniából és Oroszországból érkezőknek a határátlépésnél az oltási igazolás mellett negatív PCR-tesztet is fel kell mutatniuk. Az emelkedő esetszámok miatt négy dalmát megyében szigorítanak a gyülekezési feltételeken is. Július közepén Horvátország már július 31-ig meghosszabbította az egész országra érvényes járványügyi intézkedéseket. Az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ kockázatosabb besorolás alá helyezte az egész horvát tengermelléket.

Németországban korlátozásokat vezetne be a védőoltást megtagadók számára a kancelláriaminiszter, mert szerinte újabb oltások nélkül két hónapon belül százezerre is emelkedhet a koronavírussal fertőzöttek napi száma. Helge Braun a Bild am Sonntag című lapnak arról beszélt: ez akár azt is jelentheti, hogy a be nem oltottaknak nem lesz lehetséges étterembe, moziba vagy esetleg stadionba menni tekintettel a nagyon magas kockázatra. Több vezető politikus, köztük Armin Laschet, a német Kereszténydemokrata Unió elnöke elutasította a korlátozásokra vonatkozó elgondolásokat.

Kilenc új helyszínt - köztük a madridi Prado múzeumot ölelő kulturális térséget, európai fürdővárosokat és a kínai Kanton történelmi városrészét - vett fel a világörökségi listára az UNESCO világörökségi bizottsága. A kínai tanácskozáson a világörökség részévé vált 11 európai fürdőváros - a többi között a Bécs melletti Baden, a belgiumi Spa, a csehországi Karlovy Vary és az angliai Bath. Az olaszországi Padova 14. századi freskói is a világörökség részévé váltak (teljes lista fotókkal itt).

Belgiumban újabb áradások sodortak el gépkocsikat, változtattak mocsárrá területeket. Az ország válságközpontja arra figyelmeztetett, hogy az időjárás szerdáig változatlan maradhat. Újabb halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Belgiumban újabb heves zivatarok kialakulására és áradások veszélyére figyelmeztetett a meteorológiai intézet. Belgiumban és a vele szomszédos országokban a július közepén történt áradások halálos áldozatainak száma 210-re emelkedett, az anyagi kár pedig több milliárd eurós lehet.

Katalóniában több mint ezer hektár erdő és szántóföld semmisült meg az erdőtüzekben - közölte a katalán erdészeti bizottság. A lángok szombaton kezdtek pusztítani Barcelonától 100 kilométerre nyugatra. A hatóságok szerint mintegy ötezer hektár terület van közvetlen veszélyben. Az erdőtüzekből származó hamut már Barcelona egyes részein is észlelték. A tűzoltóknak katonák is segítenek a lángok megfékezésében. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.

Négyszáz embernek kellett elhagynia otthonát Szardínia szigetén, amelynek nyugati térségében tűz pusztít. Olaszország második legnagyobb szigetének polgári védelmi hatósága közölte, hogy az előzetes becslések szerint mintegy ötezer hektárt pusztítottak el a lángok a sziget központja, Montiferru közelében. Lakókörzeteket még nem értek el a lángok, de hatalmas területen pusztultak el mezőgazdasági területek (videós, fényképes összeállítás itt).