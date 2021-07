Siklósi Gergely ezüstérmes az olimpián

Technikai gond miatt pár perces késéssel kezdődött a döntő, az órával akadt probléma. A finálé előtt nyugodt Siklósi Gergely is fel-le járkált a páston, de a francia Cannone is idegesnek tűnt a közjátéktól.

Óvatosan kezdtek a felek, az első tust bő fél perc után a francia vitte be, majd előugrással is talált. Aztán gyorsan szépített Siklósi, miután okosan kivárt. Egy együttes találat után újra a francia érte el a magyart, de egy hosszú asszó végén megint Siklósi érezte a jobban az ütemet, majd egyenlíteni is tudott – 4-4-gyel ért véget az első felvonás.

Siklósi volt kezdeményezőbb, de a francia is elérte, így maradt a döntetlen, aztán viszont a magyar vb-győztes volt pontosabb, majd Cannone fordított. Hátrányban próbálkozott Siklósi, de ellenfele visszaszúrásai jól ültek, 12-8-ra elhúzott a rivális. Lábra is talált Canonne, 14-9-cel zárult a második harmad.

Egy tust még bevitt Siklósi, de a nagy fordítási kísérlet nem tartott tovább, Cannone a következő akcióval eldöntötte az arany sorsát.

Ez a magyar küldöttség második érme Tokióban, szombaton a kardozó Szilágyi Áron győzött.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor