Hatalmas tűz pusztít Szardínia szigetén - fotó, videó

Olaszország második legnagyobb szigetének polgári védelmi hatósága közölte, hogy az előzetes becslések szerint mintegy ötezer hektárt pusztítottak el a lángok a sziget központja, Montiferru közelében.

Két településről, Cuglieriből és Sennariolóból evakuálták az embereket, ahol a polgármester szerint lakókörzeteket még nem értek el a lángok. A Cuglieriből kitelepített kétszáz lakos fele vasárnap hazatérhetett.

Three Italian Fire Brigade Canadair CL-415 (I-DPCZ, I-DPCN, I-DPCS) in action against #wildfire north of Oristano, western Sardinia pic.twitter.com/JKkvZXOsFa — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) July 25, 2021