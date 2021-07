Lélegzetelállítóan fest az űrből a Balaton – képek

Április 24-ei érkezése óta rengeteg fotót készített az űrből a francia űrhajós, Thomas Pesquet. Pénteken a Balaton is sorra került, az asztronauta Twitter-oldalán osztotta meg a képeket. Bejegyzésében említést tett a magyar tenger különleges alakjáról és lenyűgöző színéről is – szúrta ki az Időkép.hu.

Lake Balaton, Hungary. Light green waters seen from space, and a distinctive shape (and let’s hope that I don’t get this lake wrong this time ? #lakebaikal) Pictures at different zoom levels taken on different days under different angles, but still very recognisable… pic.twitter.com/pLc5fdjyiT — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 16, 2021