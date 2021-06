Keddi járványadatok: 34 fertőzött, 2 halálos áldozat

Meghalt két idős krónikus beteg, és újabb 34 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden. A kormányzati portálon azt írták: 808 076-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 991-re, a gyógyultaké 738 542-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 39 543. Kórházban 150 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 2376-an vannak, a mintavételek száma 6 120 838-ra nőtt. Forrás: koronavirus.gov.hu

Eddig 5 477 405 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 874 076-an már a második adag vakcinát is megkapták. Az adatokból kiderült: egy nap alatt 9200-an kapták meg az első oltásukat - ezt az adatot alapul véve még két és fél nap kell (22 595 fő) az 5,5 millió beoltott eléréséhez, amit követően megszűnik a kötelező maszkhasználat és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni. (A védettségi igazolvány használata ugyanakkor fennmarad a tömegrendezvények esetén, mint a sportrendezvények, koncertek, fesztiválok és az éjszakai zenés szórakozóhelyek, továbbá az egészségügyi intézményekben.)

Közölték azt is, hogy a 12-15 éves korosztályban eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45 százalékuk már fel is vette az oltást.

Eddig összesen 5 millió 446 ezren regisztráltak oltásra és 93 százalékuk már meg is kapta.

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A védettségi igazolást tartalmazó, egyelőre tesztüzemben működő, de már - ingyenesen - használható alkalmazásról itt írtunk bővebben.

