Összesen 9 koronavírusos halt meg a hétvégén Magyarországon

A hétvégén összesen 132 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 042 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Worldometer - napi esetszám 3 és 7 napos csúszó átlaggal

Elhunyt 9 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 989 főre emelkedett. Worldometer - halottak napi száma 3 és 7 napos csúszó átlaggal

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 738 391 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 39 662 főre csökkent.

Worldometer - aktív esetszám

157 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 468 205 fő, közülük 4 842 148 fő már a második oltását is megkapta.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is tudnak időpontot foglalni a számukra legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető vakcinákra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

Az 5,5 millió beoltott elérését követően megszűnik a kötelező maszkhasználat és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni. A védettségi igazolvány használata ugyanakkor fennmarad a tömegrendezvények esetén mint a sportrendezvények, koncertek, fesztiválok és az éjszakai zenés szórakozóhelyek - olvasható a Koronavírus portálon.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán